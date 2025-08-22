El clásico de las películas de zombis que estrenó HBO Max: la saga que se inspiró en un exitoso videojuego







Tiene más de 20 años y está basada en uno de los juegos de consola más aterradores que se hicieron alguna vez.

Una película clásica para volver a ver en HBO Max.

En el catálogo de HBO Max hay lugar para todo tipo de series y películas. La plataforma que comenzó con contenido propio también ha sabido incorporar producciones de otras compañías y ofrecer distintas opciones a los usuarios. Por este motivo experimentó un gran crecimiento en los últimos años.

Una de las películas que incorporó recientemente a su catálogo es "Resident Evil: Huésped Maldito", una obra basada en la popular saga de videojuegos de acción, terror y misterio. La producción está dirigida por Paul W. S. Anderson y protagonizada por Milla Jovovich.

Resident Evil Con más de 20 años, esta película sigue siendo un clásico digno de volver a ver, en HBO Max. De qué trata Resident Evil, la exitosa película que estrenó HBO Max Todo empieza en el año 2002 cuando en la corporación Umbrella, un centro subterráneo de investigación genética conocido como La Colmena es protagonista de un desastre sin precedentes. Un científico guarda en sus maletas el Virus T y el antivirus en tubos de cristal y al momento de irse, lanza uno de ellos contaminando todo el aire del lugar.

Este virus se desparrama por los conductos de aire y contagia a todos los trabajadores de la empresa, por lo que la Reina Roja (la supercomputadora que maneja la compañía) decide cerrar sus puertas y asesinarlos a todos. Horas después, Alice Abernathy, la protagonista de esta historia despierta en su ducha, pero no puede recordar nada.

Resident Evil: El huésped maldito (2002) Tráiler Español

Ali Larter (Claire)

Shawn Robert (Albert)

Michelle Rodríguez (Rain)

Eric Mabius (Matt)

James Purefoy (Spence Parks)