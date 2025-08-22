La nueva película de Disney + que arrasa en la plataforma: velocidad y adrenalina pura







Con una fuerte apuesta, la plataforma sumó a su catálogo la película que apunta a ser uno de los grandes éxitos del año.

Disney continúa ampliando su catálogo con estrenos que captan la atención del público. En esta ocasión, la plataforma presenta una propuesta que combina acción y suspenso, con un elenco destacado y una trama que promete mantener a los espectadores en vilo.

La película, escrita y dirigida por Shawn Simmons, cuenta con la participación de Samara Weaving en el papel principal de Edie. Junto a ella, el amplio reparto incluye a estrellas reconocidas Karl Glusman, Jermaine Fowler, Marshawn Lynch, Randall Park, Steve Zahn y Andy García. Los productores del filme son Rhett Reese, Paul Wernick y Marty Ewing.

la conductora De qué trata La Conductora, la nueva película de Disney + La Conductora sigue la historia de Edie, una mujer que, en su adolescencia, fue conductora de huidas en coche. Años después, se ve obligada a revivir su pasado cuando un antiguo jefe le ofrece la oportunidad de salvar la vida de su exnovio, quien nunca ha sido de fiar.

La película se desarrolla en un contexto de tensión constante, donde Edie debe enfrentarse a situaciones límite mientras intenta protegerse y tomar decisiones que podrían cambiar su destino. La dirección de Shawn Simmons aporta un ritmo frenético y una narrativa envolvente que mantiene el interés del espectador a lo largo de toda la trama.

