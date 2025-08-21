SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

21 de agosto 2025 - 21:00

Humor y acción: la joya escondida de HBO Max con Daniel Radcliffe como protagonista

Una película que promete risas y entretenimiento y obtuvo buenas críticas, pero se encuentra escondida en HBO Max.

La divertida y violenta película de Daniel Radcliffe está disponible en HBO Max.

El director y guionista es Jason Lei Howden y la producción es de origen neozelandesa. Tiene una duración de 95 minutos y se destacan las participaciones de Enis Rotthoff y Stefan Ciupek en música y fotografía, respectivamente. Cosechó buenas críticas en IMDB y Rotten Tomatoes.

Guns Akimbo
Una gran película escondida en el catálogo de HBO Max.

De qué trata Armas a la vista, la película poco conocida de Daniel Radcliffe

La historia se centra en Miles, un joven que siente que su vida está estancada. Cree que no tiene futuro en el trabajo ni posibilidades de crecer y sigue enamorado de su ex novia, Nova. Pero todo está a punto de cambiar cuando descubre a una mafia llamada Skizm.

Esta organización, planea realizar un evento competitivo que reúne a jóvenes particulares de distintos puntos de la ciudad con la finalidad de descubrir cuál de ellos logra la mayor cantidad de espectadores en forma online. Además, pudo ver que uno de los competidores más peligrosos, Nix, secuestra a Nova, por lo que tiene más motivos para participar en el juego.

HBO Max: tráiler de Armas a la vista

Embed - MANOS A LAS ARMAS Tráiler Español SUBTITULADO (2020) Daniel Radcliffe

HBO Max: elenco de Armas a la vista

  • Daniel Radcliffe (Miles)
  • Samara Weaving (Nix)
  • Rhys Darby (Glenjamin)
  • Natasha Liu Bordizzo (Nova)
  • Ned Dennehy (Riktor)
  • Mark Rowley (Dane)

