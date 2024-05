Tango y boxeo en un unipersonal con ecos de exilio

“Mi mamá, Doris del Valle, no quería que me dedicara a esto, conocemos los altibajos de esta profesión, a veces se trabaja y muchas otras no, entonces tomé decisiones de vida y de familia donde elegí hacer otras cosas”, dice Patricio Coutone, quien junto a su mujer, la actriz y productora Pamela Jordán encaró este nuevo unipersonal, “ Gallola en Paris”, protagonizado por él y escrito por ella.

Patricio Coutoune: Mi mamá Doris del Valle y mi papá Claudio Levrino eran actores famosos, entonces mi infancia fue particular. El amor viene de los teatros, me gustaba irlos a ver, iba a todas las funciones, las obras de mi vieja las conocía de memoria y despertó la inquietud en mi. Mi mamá no quería que me dedicara a esto, conocemos los altibajos que tiene la profesión porque se trabaja y en muchos momentos no, lo que hizo que muchas veces tomara decisiones de vida y de familia donde elegí hacer otras cosas y no dedicarme de lleno. De adolescente estudié con Rodolfo Graciano quien me sumó pronto a sus puestas de teatro, después tuve una banda de música a la vez que hacía teatro y llegué al protagónico de “El Rey David” con Pepe Cibrián. Así hasta el 2000 que nos fuimos a vivir a Estados Unidos donde trabajamos en comedias simples y cotidianas.