Taylor Swift, Bad Bunny y Miley Cyrus encabezan las listas de Spotify en 2023

Artista más escuchado del año en Spotify

Gracias a las regrabaciones de Midnights y la "Taylor's Version" de Speak Now y 1989, Swift es el artista más reproducida del año en Spotify con 26,1 mil millones de reproducciones globales. Le siguen Bad Bunny, The Weeknd, que no lanzó un nuevo álbum este año, Drake, Peso Pluma, Feid, Travis Scott, SZA, Karol G y Lana Del Rey.