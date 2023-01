Buen verano teatral en Mar del Plata, pero no llegará a ser record

“Este año se pierde una quincena. Ya perdió una semana por el atraso provocado por el Mundial y por coincidir las fiestas de fin de año en sábados, sin funciones en los teatros, justamente el día de mayor convocatoria. Otra semana será menos potente en el final de febrero, ya que el fin de semana largo de Carnaval será más temprano, el lunes 20. Por ese motivo, el pico de la temporada 2023 finalizará adelantado a ese fin de semana extra largo. Otra particularidad de este verano teatral está dada por la no polarización en torno a una compañía específica. La programación ha provocado un reparto inusual por parte del público, lo que origina, para bien, que más elencos ingresen en competencia con posibilidades de satisfacer sus necesidades y expectativas. El ránking muestra que no todas las semanas se repite el mismo orden de los más convocantes, al no coincidir quienes encabecen en recaudación con quienes lo hagan en espectadores, ante la disparidad de precios de las entradas. Más de una compañía sostendrá ser la más exitosa, atendiendo al cuadro estadístico que elija”, indicó Rottemberg.