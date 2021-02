Teatro: independientes no salen de su ahogo en tres meses de actividad

Mientras el teatro comercial asegura que el público crece de manera sostenida, el independiente expresa lo contrario. Tras un fin de semana bueno por las funciones extra del carnaval, que sumó turistas del interior al circuito comercial, el panorama en el off difiere. Un relevamiento realizado por ARTEI (la asociación que nuclea a las salas independientes) señaló que de los más de 100 espacios existentes, 19% pudo abrir ante las exigencias del protocolo, en tanto 23.5% abriría en los próximos meses. Mientras 27.5% de esos teatros no cuenta con el dinero para cumplir con los requisitos del protocolo, 9.1% está evaluando si abrirá y 20% no lo hará por razones sanitarias.