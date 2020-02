Terror asegurado

Claro que lograr un nexo con la acción inicial en Japón es algo que luce más forzado, aunque sirve para empezar con un fuerte prólogo asiático en el que unos brazos espectrales salen de bolsas de basura. Luego el asunto se muda a Pensylvania y lleva a que pronto una detective se enfrente a varios hechos horribles y difíciles de explicar. Los hechos saltan de una época a otra con el centro en este personaje bien interpretado por Andrea Riseborough –todo el elenco es sólido- y no escatima horrores y dramatismo, ya que todos los personajes la pasan realmente mal. El espectador tal vez se pueda quejar de que no haya una pizca de sentido del humor, pero aquí sustos no faltan.

“La maldición renace” (“The Grudge”, EE.UU.-Canada, 2020). Dir.: N. Pesce. Int.: T Westwood, A. Riseborough.