Terrorífico estreno en Prime Video: la secuela de una de las películas que horrorizó a toda una generación







Cuando hablamos de cine de terror es imposible no pensar en esta película. Y ahora hay una inesperada secuela en Prime Video.

La película secuela de un clásico de terror, disponible en Prime Video.

El catálogo de Prime Video es uno de los más aclamados, tanto por la crítica especializada, como por el público. Esto se debe a su constante renovación y a una particular elección de su contenido. Entre lo más reciente, se destaca una película que dará que hablar.

Se trata de "El Exorcista: creyentes". Esta es una secuela de la legendaria película de terror que ya forma parte de los clásicos obligatorios en el género. Basada en la novela homónima de William Peter Blatty, funciona como una secuela directa de la adaptación cinematográfica de 1973.

El exorcista: creyentes La continuación de una de las más importantes películas de terror de la historia ya está en Prime Video. De qué trata El Exorcista: Creyentes, la película que sumó Prime Video Después del fallecimiento de su esposa embarazada a causa de un terremoto en Haití hace 12 años, Victor Fielding quedó en soledad a cargo de su hija Ángela. Parece haber criado a una joven feliz y sana, pero todo cambia luego de que ella y una amiga desaparecen en un bosque cercano.

Después de tres días logran regresar pero no recuerdan nada de lo ocurrido. A partir de este instante se producen una serie de eventos inexplicables y aterradores que harán que Victor tema por la vida de su hija. El protagonista se enfrentará a fuerzas del mal desconocidas para salvar a su hija y la única persona que parece poder ayudarlo es alguien que pasó por algo similar: Chris MacNeil.

Prime Video: tráiler de El Exorcista: Creyentes

Lydia Jewett (Angela Fielding)

Ellen Burstyn (Chris MacNeil)

Linda Blair (Regan Macneil)

Olivia O'Neill (Katherine West)

Jennifer Nettles (Miranda West)

