"The Batman 2": el director Matt Reeves dio detalles sobre el villano de la película

La secuela de The Batman presentará a un nuevo villano que "nunca antes ha aparecido en una película".

El director Matt Reeves insinuó que se está alejando de los malos convencionales de la franquicia en una entrevista en la alfombra roja con Josh Horowitz.

También dijo que la secuela se centrará más en el personaje de Bruce Wayne ya que “la primera está muy centrada en Batman” .

Reeves señaló que en películas anteriores, la historia del origen es a menudo la esencia de los antecedentes de Wayne, pero con The Batman 2 , los fanáticos verán al hombre detrás de la máscara de nuevas maneras.

Agregó: “[En] muchas de las otras películas, que me encantan, una vez que superas la historia del origen, que no hicimos del todo, pero hicimos algo que se refería a sus orígenes, entonces comienzas a contar la historia de Rogues Gallery y esa especie de arco del personaje. Pero nunca quise perder a Bruce Wayne [Robert Pattinson] en el centro de estas historias, y ese es realmente nuestro objetivo ”.

La secuela se encuentra actualmente en preproducción, con el guion finalizado por Matt Reeves y Matson Tomlin. Se espera que la producción comience en la primavera de 2026, con fecha de estreno prevista para el 1 de octubre de 2027.

Batman y el nuevo universo de DC

Batman y su secuela existen en una línea de tiempo separada del nuevo Universo DC que se lanzó este verano con Superman de Gunn , protagonizada por David Corenswet y Rachel Brosnahan.

Sin embargo, Gunn habló recientemente sobre la posibilidad de que el Superman de Corenswet y el Batman de Pattinson se unan en una futura película . "Ya lo hemos hablado antes", dijo. "Pero no es lo que está pasando ahora mismo. Todo está cambiando, así que ya veremos qué haremos a continuación".