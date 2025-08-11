James Gunn negó que Robin aparezca en la secuela de "The Batman": "Dejen de creer en estas tonterías"







La secuela de The Batman de 2022 se encuentra actualmente en preproducción, con el guion completado por Matt Reeves, quien regresará como director, y Matson Tomlin.

The Batman 2 llegará en algún momento de 2027. Warner Bros.

James Gunn ha desmentido los rumores de que Robin aparecerá en The Batman 2 y ha pedido a los fans que “dejen de creer en estas tonterías”.

A pesar de que la película está en sus primeras etapas, no ha impedido que en las últimas semanas se propaguen rumores por Internet sobre el contenido del guión, con algunos convencidos de que el compañero de toda la vida de Batman, Robin, también conocido como Dick Grayson, sería parte de la película.

La palabra de James Gunn sobre la aparición de Robin en The Batman 2 Gunn, quien es copresidente y director ejecutivo de DC Studios, acudió a Threads el viernes (8 de agosto) para disipar los rumores de manera contundente.

"Chicos, por favor, dejen de creerse estas tonterías", escribió. "Creo que seis de nosotros hemos leído el guion. Nadie sabe nada de Batman 2".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EverythingDCU_/status/1953885333231432058&partner=&hide_thread=false James Gunn on Robin in The Batman 2!



Not debunked it though pic.twitter.com/NrB6z8XKyp — Everything_DCU (@EverythingDCU_) August 8, 2025 En otra publicación, dijo: "Todo lo que han oído sobre esa película es inventado o una suposición. Nadie en el mundo sabe nada sobre el concepto de la historia, excepto cuatro personas". The Batman y su secuela existen en una línea de tiempo separada del nuevo Universo DC que se lanzó este verano con Superman de Gunn, protagonizada por David Corenswet y Rachel Brosnahan.

