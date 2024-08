"The Last of Us": confirman una de las noticias más esperadas sobre la temporada dos







La segunda temporada de la serie se estrenará en 2025, pero aún no tiene fecha de lanzamiento oficial.

Bella Ramsey y Pedro Pascal protagonizan la serie de HBO.

Los fans de uno de los proyectos más esperados de HBO acaban de recibir la noticia más esperada hasta el momento. En su cuenta personal X, Timothy Good, editor de The Last of Us, confirmó que la segunda temporada de la exitosa adaptación del videojuego ha finalizado oficialmente su rodaje.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Good ha trabajado anteriormente en otros proyectos como Fringe, The Umbrella Academy y Gossip Girl, y ahora está listo para llevar la segunda temporada de The Last of Us a la meta ahora que el elenco ha terminado su trabajo en el set, salvo que haya nuevas grabaciones. HBO lanzó recientemente el primer avance de la segunda temporada de The Last of Us, lo que indica que la filmación no estaba lejos de completarse, y ahora, exactamente dos semanas después, las estrellas son libres de pasar a otros proyectos.

Qué se sabe de la temporada dos de The Last of Us La segunda temporada de The Last of Us traerá de regreso a varias de sus estrellas sobrevivientes, incluyendo a Pedro Pascal y Bella Ramsey que regresan como Joel y Ellie, respectivamente, pero el segundo capítulo enormemente expandido en la historia de Neil Druckmann presenta varios personajes y miembros del elenco nuevos.

Una de las mayores incorporaciones en la temporada 2 es Abby, la soldado del WLF (Frente de Liberación de Washington) interpretada por Kaitlyn Dever. La coprotagonista de Dever, Isabela Merced, que interpretará al interés amoroso de Ellie, Dina, en la temporada 2, reveló recientemente que Dever requería seguridad adicional en el set, debido a que su personaje era tan odiado entre la base de fans. Laura Bailey interpretó a Abby en The Last of Us Part 2, y lidió con una reacción y un acoso insoportables, incluidas amenazas de muerte, todo por interpretar a un personaje ficticio opuesto a una protagonista querida en Ellie.

Recientemente se confirmó que el director de Succession, Mark Mylod, dirigirá los dos primeros episodios de la temporada 2 La segunda temporada de The Last of Us se estrenará en 2025, pero aún no tiene fecha de lanzamiento oficial.