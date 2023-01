"The Last of Us" fue el segundo mayor estreno de HBO en más de una década

Esa cifra hace que el estreno de "The Last of Us" sea la segunda apertura más grande para un programa de HBO desde el estreno de "Boardwalk Empire" en 2010.

El único estreno de serie que supera a “The Last of Us” durante ese lapso de tiempo, que vio los debuts de “Game of Thrones”, “True Detective”, “The Leftovers”, “Westworld”, “Silicon Valley”, “Veep, “Succession”, “Euphoria” y “Chernobyl”, entre otros éxitos, es “House of the Dragon”, que se estrenó el invierno pasado ante casi 10 millones de espectadores . “Game of Thrones” en sí obtuvo solo 4,2 millones de espectadores de estreno en 2011.

Además, los números del domingo de “The Last of Us” fueron casi el doble de los retornos de la noche de estreno de la temporada 2 de “Euphoria”, el mayor éxito moderno de HBO junto a “House of the Dragon”.

HBO señala que "la audiencia de los domingos por la noche para una serie de sus series generalmente representa entre el 20% y el 40% de la audiencia bruta total del programa por episodio", por lo que se espera que el programa crezca a partir de aquí.

“Estamos encantados de ver a los fanáticos de la serie y del juego experimentar esta historia icónica de una nueva manera, y les extendemos nuestra gratitud por ayudar a que sea un éxito”, dijo en un comunicado Casey Bloys, presidente y director ejecutivo de HBO & HBO Max Content. “Felicitaciones a Craig, Neil y al brillante elenco y equipo que trabajaron incansablemente para dar vida a este espectáculo. Esperamos que los fanáticos de todo el mundo disfruten el resto de la temporada”.

“Nuestro objetivo era simplemente hacer la mejor adaptación posible de esta amada historia para la mayor audiencia posible”, agregaron los productores ejecutivos Craig Mazin y Neil Druckmann. “Estamos encantados de ver cuántos fanáticos, tanto antiguos como nuevos, han dado la bienvenida a 'The Last of Us' a sus hogares y sus corazones”.

“The Last of Us” es una coproducción con Sony Pictures Television y cuenta con la producción ejecutiva de Mazin, Druckmann, Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan y Rose Lam. Sony Pictures Television produce junto con PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint y el estudio de videojuegos “Last of Us”, Naughty Dog.

Los nuevos episodios se estrenan los domingos a las 23hs en HBO y HBO Max, antes del gran final el 12 de marzo.