HBO Max lanzó “The Last Of Us” en medio de otra guerra de streamers

Como cuando estalló el covid y se evocaba el inevitable paralelismo con la película “Contagio” de Steven Soderbergh, quien se basó en la pandemia de gripe A, en “The Last Of Us” los protagonistas emprenden una huida por un Estados Unidos devastado, lo que se leyó en la novela postapocalíptica de Cormac McCarthy, “La carretera”, luego llevada al cine con Viggo Mortensen. Allí se muestra el viaje de un padre y un hijo por un mundo cuya civilización quedó aniquilada.“The Last Of Us” cuenta con nueve capítulos que serán emitidos semanalmente hasta mediados de marzo, con la misma modalidad de grandes títulos como “Succession”, “Better call Saul” o “GOT”, a diferencia del lanzamiento como maratón, para consumo voraz. Se trata de dos estrategias contrapuestas: el binge watching (maratón) vs. el estreno episódico semanal.

Después de un 2020 de confinamientos, con maratón de series como válvula de escape, parecía imposible que la emisión semanal fuera a repuntar. Sin embargo, “Bruja escarlata y visión”, “Mare of Easttown”, “Succession”, “Ted Lasso”, “Solo asesinatos en el edificio” o “Dexter”, entre muchas otras, demostraron que las plataformas domestican televidentes. La estrategia varía según la compañía, y mientras Netflix confirma que no cambiará su modelo de lanzar temporadas completas, siendo esa una de las bases de su negocio y marca (cuenta con pocas excepciones episódicas como “Better call Saul”), sus competidores de Disney, HBO Max o Apple TV buscaron diferenciarse en ese aspecto. Basta remontarse a la maratón de sábados de superacción en TV o las películas continuadas en las antiguas salas de cine para advertir que nada de esto es un invento del streaming sino una práctica que llevada décadas.

Como dato de color, Gustavo Santaolalla compuso 30 canciones originales para la banda de sonido del videojuego.

La guerra del streaming supone para 2023 una ralentización en el crecimiento de suscriptores de gigantes como Netflix o Disney+, lo que provoca un cambio de paradigma, con regreso a los paquetes que en su momento hicieron popular el cable en Estados Unidos y cuyo modelo fue golpeado en la última década tras la irrupción del streaming. Con acuerdos como el de Amazon y HBO sellados en diciembre pasado, el consumidor puede recibir dos servicios en una misma factura y simplificar sus finanzas, acorde a lo que los usuarios dicen preferir: un sistema que maneje todos sus pagos en una sola factura mensual. Amazon, Apple y Google ya lo han implementado a través de Prime Video para contratar Paramount +, Star y AMC+, además de HBO Max y Discovery, tras el acuerdo más reciente. Apple también habilita varios canales de pago a través de sus aplicaciones y en YouTube, adquirida por el buscador en 2006, se pueden agregar varios canales.

En relación a HBO Max como plataforma, fue lanzada en septiembre de 2021, propiedad entonces de AT&T, y a fin del año pasado anunció su convenio con Amazon, lo que para algunos redunda en peor contenido y menos diversidad. HBO siempre fue sinónimo de calidad, pero ante el inevitable camino por cuanto los grandes fagocitan a los más pequeños, la compañía optó por priorizar ganancias y suscriptores. Si bien “The Last Of Us” contradice un destino de productos baratos o de fácil consumo como los reality shows, hay que recordar que es una producción diseñada antes de la fusión. Los especialistas en plataformas apuntan a una crisis de contenidos, lo que no es nuevo puesto que hace años se persiguen acuerdos millonarios con autores y directores top en el afán de no agotar las historias.

Se advierte que HBO está eliminando series para ahorrar, cuando fue una marca que ofrecía productos arriesgados y de nicho. En este sentido, otra consecuencia de la fusión con Discovery radica en la dificultad de establecer relación una directa con el televidente. Si el espectador está en la aplicación, se puede personalizar la página de inicio y adaptar los contenidos en tiempo real. Pero al ser parte de un paquete mayor, eso resulta imposible. En cambio Netflix y Disney+ se resisten a ofrecerse por servicios de terceros, aunque eso podría cambiar si las ganancias siguen estancándose. Netflix perdió suscriptores por primera vez en dos trimestres consecutivos el año pasado, de modo que no sería impensable que, inclusive el gigante del streaming, sucumba a los encantos de la convergencia.