Tras el éxito de BRAT ¿De cuánto es la fortuna de Charli XCX, la cantante que revolucionó al mundo con un simple concepto?

La figura británica atraviesa un gran momento en su trayectoria y el impacto viral de su último trabajo impulsó su presencia en la industria.

La cantante cambió la trayectoria de su carrera con BRAT, el álbum que conquistó el 2024.

El gran impacto que tuvo Charli XCX en la industria musical el último año cambió la forma en que se habla del pop contemporáneo. Sus canciones y videos llegaron a ocupar un lugar central en las playlists y su estética marcó tendencia en las redes sociales.

Este cambio radical cambio totalmente su carrera, la cual aunque muchos no sepan, lleva unos años formándose para llegar a lo que es hoy en día. Por eso, te contamos de cuánto es la fortuna que acumuló, gracias a una década de trabajo constante dentro de la música internacional.

Charlotte Emma Aitchison nació el 2 de agosto de 1992, en Cambridge. Su vínculo con el pop empezó durante su adolescencia, cuando compartía canciones caseras en MySpace . Eso le abrió la puerta a un contrato con Asylum Records y le dio la chance de entrar en la industria.

Su primer momento de fama fue en 2013. Ese año formó parte de " Fancy ", el hit global de Iggy Azalea, que la llevó a sonar en todas las playlist del mundo. Además lanzó " Boom Clap ", que ingresó en los rankings internacionales y se convirtió en su presentación como solista. Desde entonces se mantuvo lanzando su música y trabajando como compositora para otros artistas.

En su vida personal, a mediados de 2025 se casó con George Daniel , baterista de The 1975 . La pareja confirmó su compromiso a fines de 2023, después de más de un año de vínculo, y suele trabajar junta en producciones musicales.

BRAT: el cambio radical en su carrera

El lanzamiento de BRAT en 2024 marcó una nueva etapa para la cantante. Más que un álbum, funcionó como un fenómeno cultural gracias a su estética, su tono desafiante y la estrategia comercial que tuvo. El color verde neón se convirtió en su sello y apareció en productos, portadas, videos y en cada publicación vinculada al proyecto.

En redes, el hashtag #bratSummer creció y construyó una comunidad que acompañó cada movimiento. Las colaboraciones con figuras como Billie Eilish y Lorde aumentaron su alcance y la ubicaron como una referente del pop actual.

Este cambio en su identidad visual, las canciones pegadizas y su presencia digital amplió el impacto del álbum y transformó a BRAT en un punto fundamental en su carrera y discografía.

Patrimonio de Charli XCX en 2025

Para 2025, su fortuna se acerca a los 10 millones de dólares. Ese monto surge de varias fuentes:

Ventas y streaming: Su catálogo acumula millones de oyentes en plataformas como Spotify y Apple Music.

Shows y festivales: Sus giras y presentaciones constantes aumentan sus ingresos.

Composición para terceros: Escribió éxitos globales como " Señorita " y participó en muchos otros proyectos.

Colaboraciones con marcas: Acuerdos con empresas como Coca-Cola y Beats by Dre elevaron sus ganancias.

El impulso generado por BRAT consolidó su camino dentro del pop internacional.