The Strokes cargó contra el gobierno de EEUU en Coachella: desde el asesinato de Luther King al presente en Irán

Las leyendas del indie rock neoyorquino fueron parte del lineup del segundo fin de semana del festival de música en California.

The Strokes cerró su actuación del segundo fin de semana de Coachella con un montaje cargado de contenido político en el que criticaban a la CIA y al gobierno de Estados Unidos.

La noche del 18 de abril (ya madrugada del 19 para nosotros) durante su actuación en el escenario principal, antes del concierto de Justin Bieber , la banda aprovechó la ocasión para hacer una declaración sobre los conflictos que se están desarrollando en todo el mundo.

Al finalizar su actuación con su tema de 2016, "Oblivius" , se proyectó una secuencia visual en la pantalla situada detrás de ellos, que incorporaba imágenes de líderes mundiales con texto que explicaba diversos acontecimientos históricos.

La presentación de diapositivas incluía imágenes de Omar Torrijos, Jacobo Árbenz, Salvador Allende y Jaime Roldós Aguilera , a quienes la banda describió como líderes supuestamente derrocados por la CIA .

También apareció una imagen de Martin Luther King Jr. , junto con la declaración en pantalla: "El gobierno de EE. UU. fue declarado culpable de su asesinato en un juicio civil".

También mostraron imágenes de escombros en Irán, junto con el texto "más de 30 universidades destruidas en Irán", y un vídeo de la "última universidad de Gaza" siendo destruida por un misil aéreo. La pantalla se fundió a negro y la banda abandonó el escenario.

The Strokes Coachella

La actuación de la semana pasada también incluyó algunos comentarios políticos, el vocalista Julian Casablancas lanzó un dardo al director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, luciendo en el escenario una camiseta que imitaba el logotipo de Amazon, pero con la palabra "crimen" pegada en lugar del nombre de la empresa.

También hizo referencia a la noticia de que el gobierno estadounidense planea registrar automáticamente a los hombres de entre 18 y 25 años como aptos para el servicio militar obligatorio, en contraposición al modelo actual de autorregistro.

“¿Están emocionados por el draft?”, dijo. “Oh, no, no me refiero al draft de la NFL, hablo de dentro de seis meses, creo que todos tendrán que registrarse para el servicio militar. ¿Están emocionados?”.

The Strokes y su nuevo disco

Las leyendas del indie rock neoyorquino están a punto de lanzar su nuevo álbum, "Reality Awaits", su primer disco en seis años. El álbum, grabado en Costa Rica con el productor Rick Rubin y finalizado en diversas locaciones alrededor del mundo, saldrá a la venta el 26 de junio a través de Cult Records/RCA Records.

Para celebrar la ocasión, The Strokes anunciaron una impresionante gira mundial que los llevará por el Reino Unido, Norteamérica, Europa y Japón. Se espera que próximamente se confirmen más fechas, algo que ilusiona a sus fans en Argentina.