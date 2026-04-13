The Strokes anunció los detalles de su gira mundial de 2026 para presentar su nuevo álbum, "Reality Awaits", con fechas en el Reino Unido, Europa, Norteamérica, Japón y crece la expectativa por su posible regreso a la Argentina.
¿Llegan a la Argentina? The Strokes anunció una nueva gira mundial para presentar su disco "Reality Awaits"
Los referentes del indie de Nueva York saldrán de gira con Thundercat, Hamilton Leithauser, Fat White Family y más.
A días de que lanzaran su sencillo de regreso "Going Shopping" y anunciaran su primer álbum en seis años con "Reality Awaits", y después de su paso por Coachella 2026, Julian Casablancas y compañía saldrán de gira por todo el mundo, comenzando en junio y extendiéndose hasta finales de primavera.
La gira incluirá paradas como dos noches en el emblemático Red Rocks, antes de llegar al O2 de Londres, el RBC Amphitheatre de Toronto, el Accor Arena de París, el Ziggo Dome de Ámsterdam y otros recintos.
Thundercat, Cage the Elephant, Hamilton Leithauser, Fat White Family, Alex Cameron y ÖLÜM serán los teloneros en algunas fechas de la gira.
Las fechas de la gira mundial "Reality Awaits" de The Strokes en 2026
JUNIO
- 2 — Manchester, TN—Festival de Música y Artes Bonnaroo
- 15 — Clarkston, MI—Pine Knob Music Theatre
- 17 — Chicago, IL—United Center
- 19 — Cuyahoga Falls, OH—Blossom Music Center
- 21 — Toronto, ON—RBC Amphitheatre
- 23 — Boston, MA—TD Garden
- 26 — Filadelfia, PA—TD Pavilion at Highmark Mann
- 27 — Columbia, MD—Merriweather Post Pavilion
JULIO
- 12 — Richmond, VA—Anfiteatro Allianz en Riverfront
- 14 — Cincinnati, OH—Centro Musical Riverbend
- 15 — Noblesville, IN—Centro Musical Ruoff
- 17 — Milwaukee, WI—Anfiteatro American Family Insurance
- 19 — Saint Paul, MN—Festival del Club Náutico de Minnesota
- 22 — Morrison, CO—Anfiteatro Red Rocks
- 23 — Morrison, CO—Anfiteatro Red Rocks
AGOSTO
- 8 — San Francisco, CA—Outside Lands Music Festival
- 4 — Tokio, JP—Summer Sonic
- 15 — Osaka, JP—Summer Sonic
- 22 — Pasadena, CA—Just Like Heaven
- 25 — Bend, OR—Hayden Homes Amphitheater
- 27 — Vancouver, BC—Rogers Arena
- 28 — Seattle, WA—Climate Pledge Arena
SEPTIEMBRE
- 12 — Tampa, FL—Benchmark International Arena
- 13 — Hollywood, FL—Hard Rock Live
- 17 — Charlotte, NC—Truliant Amphitheater
- 18 — Atlanta, GA—Shaky Knees Music Festival
- 20 — Asbury Park, NJ—Sea.Hear.Now Festival
OCTUBRE
- 6 — Londres, Reino Unido—The O2
- 11 — Amsterdam, NL—Ziggo Dome
- 13 — Dusseldorf, DE—PSD Bank Dome
- 15 — Berlín, DE—Uber Arena
- 17—Bolonia, IT—Unipol Arena
- 20 — Barcelona, ES—Palau Sant Jordi
- 22 — París, FR—Accor Arena
- 25 — Newcastle, Reino Unido—Utilita Arena
- 26 — Manchester, Reino Unido—Co-op Live
- 28 — Dublín, IE—3Arena
¿Y Argentina? Hasta ahora la fechas anunciadas llegan hasta octubre, desde hace varias semanas (incluso meses) se rumorea que la banda será parte del Primavera Sound Argentina el cuál se llevará a cabo el 28 y 29 de noviembre.
