The Walking Dead lanza el tráiler de su próxima serie: Dead City

Scott M. Gimple, director de contenido de 'The Walking Dead Universe', sostuvo: “¡El universo de 'The Walking Dead' VIVE! Para concluir 'Fear the Walking Dead', estamos encantados de traerles una de sus temporadas más vibrantes, inventivas y emocionantes, mientras abren nuevos caminos con viejos favoritos: Maggie y Negan en el manicomio del Manhattan postapocalíptico sin uno de quien depender, pero el uno del otro... Daryl Dixon en Francia, un solitario que no puede moverse solo a través de este nuevo mundo peligroso, enfrentándose a feroces enemigos y amenazas nunca antes vistas de los muertos vivientes. Y Rick y Michonne, en una saga romántica del peligroso camino que los une, y el camino que deben encontrar juntos, arrinconados por una nueva civilización y hordas de muertos.