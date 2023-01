Día del Orgullo Zombie: cuándo y por qué se celebra

image.png

Protagonizada por Duane Jones, Judith O’Dea y Karl Hardman, la recordada película de Romero cuenta la historia de un grupo de personas que intenta sobrevivir en una granja luego de que los muertos cobren vida y comiencen a perseguir a los vivos. A pesar de contar con un presupuesto de apenas 100.000 dólares, esa realización recaudó unos 30 millones en todo el mundo.

Hacia el año 1990 se estrenó una remake dirigida por Tom Savini, y con la participación del guionista original como productor ejecutivo. También se realizaron varias secuelas del film.

La vigencia de los zombies en la actualidad

La vigencia de los zombies queda en manifiesto en contenidos populares como el videojuego Resident Evil y, con más inocencia, Plantas vs. Zombies; en la serie The Walking Dead; en la película Guerra Mundial Z que protagonizó Brad Pitt, y actualmente en The Last of Us. La serie de HBO que causando un gran impacto desde su estreno, esta basada en el juego homónimo de PlayStation, el cual es considerado por muchos el mejor de la historia.