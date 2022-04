Gastón Pauls sobre llegada del hombre a la Luna: "Es un chiste, no mientan más"

En este contexto, el actor recordó una antigua entrevista que le había hecho Paoloski, y se refirió también a la llegada del hombre a la Luna. “Hablamos ese día, y estoy seguro, que el video es un chiste. Le salió lo mejor que pudieron, pero vos ves el video hoy y decís ´no llegó nadie a la luna´. No mientan más, no llegó nadie, era una pelea de la Guerra Fría y terminó ahí”, sostuvo. Y sumó: “Llegaron en el 69 y en los últimos años, con todos los avances que hubo, ¿ninguno de los multimillonarios se hizo un viajecito a la luna?”.

Entonces, el anfitrión acotó: “Bueno, Space X está ahí con Elon Musk, que quiere ir a Marte”. A lo que Pauls siguió dudando: “Cuando desde allá nos manden un láser y nos llegue, voy a decirlo”. “Pero desde la estación espacial te muestran la tierra redonda”, insistió el conductor. Pero Gastón solo se limitó a hacer un gesto dubitativo, y cerró contundente: “El video de la llegada del hombre a la luna es un chiste”.

A fines de 2019, el ex de Agustina Cherri se había manifestado sobre su visión de la Tierra en el documental Pitágoras. “Entro a plantearme sobre el terraplanismo hace cuatro años. Pongo el ejemplo de Galileo Galilei, que siempre se oponía a lo instalado, y dije: ¿si es al revés?”, había dicho.

Luego había explicado que aquella duda lo llevó a estudiar ambas teorías enfrentadas: la esférica y la terraplanista. “Me fui hasta los griegos –advirtió–, había quienes decían que todo giraba alrededor del Sol o de la Tierra y me parece súper interesante más allá de cuál es la verdad. Que todavía no la sabemos. Yo no lo vi: no salí de la Tierra para ver que es redonda. Tampoco salí y me encontré con una pared de hielo. Y lo que sé es que esto me alimentó la duda. Y es bienvenida en mi vida, necesito dudar”.

“Yo iba a un colegio, me daban un manual y me dijeron: ‘Acá están las respuestas a las preguntas que te vas a hacer en el año’. No solo me dan las respuestas sino que me dicen qué preguntas me voy a hacer. En cambio las clases de actuación son ‘no sé nada’. Hay tantas formas de actuar como actores. Eso tiene el terraplanismo, que hay una salida de emergencia que nos salvará. ¿Qué se está moviendo? ¿La Tierra? ¿Los astros? Lo que se mueve es el espíritu nuestro”, había argumentado.