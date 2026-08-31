La mamá de Tini Stoessel causó polémica tras compartir una foto en la playa en medio del escándalo con su hija + Agregar ámbito en









Los fanáticos de la cantante no dudaron en expresar todo tipo de comentarios en las redes sociales en medio del escándalo que atraviesa la familia.

Tini junto a su madre Mariana Muzlera.

Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel, generó polémica al compartir una foto que se sacó en la playa. Los fanáticos de la cantante no dudaron en expresar todo tipo de comentarios en las redes sociales en medio del escándalo que atraviesa la familia.

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Lo que ocurrió fue que Muzlera subió a sus historias de Instagram una selfie posando con una postura relajada mientras que, detrás de ella, se puede ver la arena de una playa.

La foto generó críticas en X de parte de algunos seguidores de Tini que cuestionaron que Mariana se mostrara de esa manera mientras crece la repercusión alrededor del conflicto económico y familiar.

El conflicto entre Tini Stoessel y su familia El empresario y productor Alejandro Stoessel está en el ojo de la tormenta luego de que una auditoría reveló que él es quien está a cargo de la fortuna que su hija, Tini Stoessel, cosechó a lo largo de su carrera artística.

El hecho habría quedado al descubierto cuando la cantante manifestó sus deseos de comprar una casa en Miami, para estar cerca de su futuro esposo Rodrigo De Paul, y darse cuenta de que no tenía acceso a sus ganancias.

La auditoría solicitada por la Triple T reveló que ella no forma parte de ninguna de las sociedades y/o compañías que recolectan el dinero que se produce con su imagen, giras y colaboraciones. Esta versión se dio a conocer luego de varias semanas de que se hablara de un distanciamiento en la familia Stoessel, al punto que la cantante habría tomado la decisión de no invitar a sus padres a su boda.