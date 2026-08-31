No la veas solo: Prime Video estrenó el sangriento final de una escalofriante saga de terror + Agregar ámbito en









Madelaine Petsch vuelve como Maya en el cierre de la emblemática historia de asesinos enmascarados, trauma y una lucha brutal por sobrevivir.

Una de las entregas más brutales de los últimos años arrasa en Prime Video. Magnific

La plataforma de Prime Video acaba de sumar la tercera entrega de una de las sagas de terror más crueles de los últimos tiempos. Con una protagonista que sigue sobreviviendo una pesadilla interminable, esta película cierra una trilogía tan sangrienta que vas a querer dormir con una luz prendida por unas noches.

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Se trata de “Los Extraños: Capítulo 3”, dirigida por Renny Harlin y protagonizada nuevamente por Madelaine Petsch. Esta trama lleva el enfrentamiento entre Maya y sus perseguidores hacia un punto en el que ya no se entiende quien es la víctima y quien es el victimario.

La película cierra una trilogía sangrienta y aterradora. Gentileza - Prime Video De qué trata Los Extraños: Capítulo 3 La historia retoma el camino de Maya, quien sobrevivió a los ataques de tres asesinos enmascarados y tuvo que atravesar pérdidas que cambiaron su vida. En esta entrega, ella ya no es la joven que intenta escapar. El trauma acumulado la empuja a tomar un papel mucho más activo y a enfrentarse directamente con aquello que la persigue.

Maya comienza a cuestionar su propia identidad, sus decisiones y hasta dónde está dispuesta a llegar para terminar con el ciclo que comenzó cuando ella y su pareja fueron atacados durante una estadía en una casa alquilada. Renny Harlin dirigió las tres películas de esta nueva trilogía, que fueron filmadas de manera conjunta en apenas 53 días.

Madelaine Petsch es la protagonista de esta trilogía de terror. Gentileza - Prime Video “Los Extraños: Capítulo 3” tiene una duración de 95 minutos y cierra el arco narrativo de Maya. La franquicia comenzó originalmente en 2008 con “Los Extraños”, película que recaudó más de u$s82 millones en todo el mundo. Una década después llegó “The Strangers: Prey at Night” y la nueva trilogía tiene a Madelaine Petsch como protagonista.

Prime Video: tráiler de Los Extraños: Capítulo 3 Prime Video: elenco de Los Extraños: Capítulo 3 Madelaine Petsch: Maya

Maya Gabriel Basso: Gregory

Gregory Ema Horvath: Shelly

Shelly Richard Brake: Sheriff Rotter

Sheriff Rotter Krystal Ellsworth: Dollface