Tres festivales de cine se realizan esta semana con entrada libre y gratuita.

Escenario, Cortar/Contar y el Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires presentan una amplia programación con películas, homenajes y actividades especiales.

Tres festivales de cine tienen lugar esta semana: el 7° de Escenario (Cine + Música) , el 4° de Cortar/Contar y el 4° Internacional de la Provincia de Buenos Aires . Los tres con entrada libre y gratuita , salvo una función dedicada al Indio Solari .

El 7° Escenario empezó este fin de semana y sigue hasta el domingo en el Gaumont y otras salas . Hay 18 films repartidos en tres competencias, entre ellos “We are The Shaggs” (Ken Kwapis, EEUU), “Islandia” (L.H. Cerro) y “La comarca santiagueña” (Eduardo Fisicaro y Silvia Majul), y 9 en un panorama donde aparecen documentales sobre Leonard Cohen y Bob Dylan , el “Principe oscuro” de Camilo De Cabo y Nicanor Loreti, el clásico “This is Spinal Tap” de Rob Reiner, 1984, y su continuación y el próximo domingo, para el cierre, única función con venta de entradas, “Tsunami, un océano de gente”, de Julio Leiva y Maximiliano Díaz, homenaje al Indio Solari que por primera vez se verá en pantalla grande.

Más humilde, este viernes empieza en el Palacio Libertad , es decir, el viejo Palacio de Correos, el 4° Cortar/Contar que organiza la SAE, Sociedad Argentina de Editores, para mostrar al público cómo es el trabajo de montaje y destacar a sus autores. Cada función tendrá una presentación, un corto, un largometraje y una charla posterior. Este año editores de España y Chile se suman a los argentinos y será especialmente homenajeada la montajista Laura Bua , cuyo trabajo podrá apreciarse en el documental “El sonido de antes” (dir. Yael Szmulewicz), sobre coleccionistas, practicantes y restauradores de la histórica guitarra criolla como la que usaba Gardel.

Más de 250 títulos de 28 países anuncia el 4° Ficpba, Festival Internacional de Cine de Provincia de Buenos Aires , que comienza este martes en La Plata con exhibiciones también en Luján, ciudad subsede, y otras 60 localidades. Paralelo al encuentro comienza también el 3° Mercado Internacional Audiovisual .

Escenario, Cortar/Contar y el Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires presentan una amplia programación con películas, homenajes y actividades especiales.

En el acto inaugural se rendirá homenaje a Charly García, Lorena Vega, Fernán Mirás, Carmen Guarini, Benjamin Naishtat, Alejandra Flechner, Virginia Innocenti y Dolores Fonzi . Considerando la duración de homenajes y discursos, se proyectará solo un cortometraje en vez de un largo como es habitual. El corto es “Una energía invisible me devora sin descanso”, de Ludmila Fontana, semifinalista del certamen internacional de estudiantes de la Academia de Hollywood.

Algunos títulos

A señalar, dentro de las diversas competencias, “La memoria de las mariposas” (Tatiana Fuentes, Perú-Portugal), “Vendrá un lobito gris” (rusa Zhanna Agalokova, Croacia-Países Bajos), “Vainilla” (Mayra Hermosillo, México), “Cuando un río se convierte en mar” (Pere Vilá Barceló, España), “En retirada” (Syed Maisam Alí Shah, India), “Doctor Payaso” (Tiago Tambelli, Brasil), “El río de los espíritus” (colectivo Tawna, Ecuador-EEUU) y varios argentinos, como “Requiem extraordinario” (Jimena Repetto), “Ahí donde no estás” (Laura Chiabrando), “Weser” (Fernando Spiner), que viene acumulando premios, “Ramón Vázquez” (Gustavo Guzmán) con Marcelo Subiotto, “La vida fracturada” (Cristian Cartier y otros), “Machado” (Julián Tagle), que no es el poeta español sino el actor argentino visto desde un ángulo muy particular.

Hay abundantes muestras paralelas: Panorama Argentino, Panorama Internacional, Orgullo Más, Ficpbita, con cortos de animación para los niños, Cine y Literatura, Cine y Ciencia, A 50 años del Golpe, Foco Hernán Rosselli, Cuba, país de honor (incluye documentales sobre Pablo Milanés y Fidel Castro visto por sus hijos, amigos y allegados), Cine y Arquitectura, Cine Comunitario e Indígena, Proyectando Feminismo, una selección de 15 Festivales Bonaerenses, otra de 5 universidades nacionales, otra de 11 documentales ganadores del fomento de Cultura de la Provincia, etc.

Ahí aparecen, entre otros títulos, “Casa de niebla” (Sonatan Karmakar, India), “Ella fue al refrigerador a guardar su corazón” (Oliveira y Galvao, Brasil), “Una escuela en el cielo, un pueblo en el suelo” (José David Apel, Bolivia-Argentina), “Un amor silencioso” (Garry Keane, Irlanda), “Hijo mayor” (Cecilia Kang), “La muerte es algo que les sucede a los demás” (Ana García Blaya), “Vlasta, el recuerdo no es eterno” (Candela Vey & Tino Pereira), “La educación de los cerdos” (Eduardo Pinto), “El viento que arrasa” (Paula Hernández), “La virgen de la tosquera” (Laura Casabé), “Los médicos de Nietzche” (J.L. Colás), “Infancia clandestina” (Benjamín Avila), “Identidad” (Florencia Santucho), y dos referidos al Indio Solari: “Rocambole en el camino” (Matías González y Marcia Paradiso) y “El infierno está encantador-Gulp" (Lisandro Carcavallo, registro de un recital de 1985)

Reaparecen además en copia nueva películas que hicieron época, como “Tiempo de revancha” (Adolfo Aristarain), “La noche de los lápices” (Héctor Olivera), filmada en La Plata, “Crónica de una fuga” (Adrián Caetano), “Plata quemada” (Marcelo Piñeyro) y la asombrosa y emotiva “Mundo Alas”, con las andanzas de un excepcional, increíble e invencible grupo de artistas discapacitados apoyados por León Gieco (S. Schlinder, F. Molnar, L. Gieco).

En el cierre, el día 9, “Estudio para un retrato familiar”, de Hernán Rosselli. Algunas de estas películas, aunque sea algunas de las premiadas, podrían darse también en la Casa de la Provincia, que tiene un amplio salón de proyecciones.