Paris Jackson: la historia detrás de la heredera que eligió la música antes que la sombra de su padre

La hija de Michael Jackson creció bajo una exposición incesante, pero con los años buscó construir su propio camino.

Paris Jackson pasó gran parte de su vida bajo una atención que nunca eligió. Desde chica convivió con cámaras, un gran equipo de seguridad y una identidad pública que inevitablemente estaba relacionada a una de las figuras más famosas de la música, Michael Jackson .

Con el paso del tiempo, empezó a tomar decisiones que distanciaron su legado familiar de su propia carrera. El modelaje, la actuación y la música fueron algunos de los caminos que usó para construir una voz personal dentro de una industria que ya conocía gracias a su padre.

Paris-Michael Katherine Jackson nació el 3 de abril de 1998 en Beverly Hills y es la segunda hija de Michael Jackson . Durante su infancia, su padre hizo todo lo posible por protegerla de la exposición mediática. Era habitual que Paris y sus hermanos aparecieran en público con la cara tapada con máscaras para preservar su identidad frente a los fotógrafos que seguían cada movimiento de la familia.

Su niñez estuvo marcada por una gran protección frente a cámaras y paparazzi.

La presión era constante, ya que viajar, salir de su casa o participar de una actividad pública podía convertirse en una avalancha de paparazzi . Paris creció junto a su hermano mayor, Prince, y su hermano menor, Blanket, actualmente conocido como Bigi, en Neverland, la propiedad de Michael Jackson.

Tras la muerte del cantante en 2009, su abuela Katherine Jackson quedó a cargo de los tres . A partir de ese momento, Paris empezó a aparecer más seguido frente a las cámaras y también empezó a hablar públicamente sobre una infancia muy distinta a la de otros chicos de su edad.

El modelaje, la actuación y la música fueron claves en la construcción de su identidad artística. Gentileza - @parisjackson

Del modelaje al folk alternativo: el camino de Paris Jackson para forjar su propia identidad artística

Paris Jackson exploró distintas ramas de la industria antes de concentrarse especialmente en la música. Uno de sus primeros proyectos llegó en 2011, cuando fue elegida para protagonizar una adaptación cinematográfica de "Lundon's Bridge and the Three Keys". La producción estaba pensada como el inicio de una saga, aunque finalmente no llegó a concretarse.

En 2017 dio un paso importante dentro del modelaje al firmar con IMG Models, rubro que la llevó a la actuación. Participó en la serie "Star" y más tarde debutó en cine con "Gringo", estrenada en 2018. Su recorrido audiovisual continuó con producciones como:

"The Space Between"

"Habit"

"Scream"

"Sex Appeal"

De todas formas, la música terminó siendo su profesión. En 2018 formó junto a Gabriel Glenn el dúo de folk The Soundflowers, donde Paris cantaba y tocaba el ukelele. El proyecto publicó un EP homónimo en 2020 y, en ese mismo año, Jackson comenzó su etapa como solista después de firmar con Republic Records.

En octubre lanzó "Let Down" y, un mes después, presentó su primer álbum, "Wilted". Su propuesta no iba con el pop que hacía su padre, sino los sonidos de folk alternativo e indie. En 2022 continuó con el EP "Lost" y los sencillos "Lighthouse" y "Just You".

A lo largo de los años también atravesó momentos personales difíciles que influyeron en su recorrido. Gentileza - @parisjackson

De las sombras a la resiliencia: los momentos más difíciles en la vida personal de Paris Jackson

La exposición pública y la muerte de su padre tuvieron un gran impacto en la adolescencia de Paris. Ella misma habló en distintas oportunidades sobre problemas de salud mental, autolesiones y consumo de drogas durante esos años.

También atravesó varias crisis durante su adolescencia y pasó sus dos últimos años de escuela secundaria en Diamond Ranch Academy, un internado terapéutico en Utah. A pesar de que pasaron varios años de la muerte de su padre, su vida personal siguió siendo objeto de atención mediática.

En 2019 fue hospitalizada y surgieron versiones que hablaban de un nuevo intento de suicidio, pero Paris negó públicamente esa información y una persona cercana aseguró que se había tratado de un accidente doméstico. A lo largo de los años también enfrentó situaciones de acoso, en 2018 obtuvo una orden de restricción temporal contra un hombre que la perseguía.

Pese a esos episodios, siguió desarrollando su carrera y participando públicamente de distintas causas. Desde 2017 es embajadora de la Elizabeth Taylor AIDS Foundation, organización que se dedica a la lucha contra el VIH y el sida.

Pero además de la fama, su apellido le trajo una herencia enorme. Michael Jackson dejó el 40% de su patrimonio a sus hijos, otro 40% a su madre Katherine y el 20% restante a organizaciones benéficas infantiles. Documentos judiciales conocidos en 2025 indicaron que Paris había recibido u$s65 millones en distribuciones, gastos y activos administrados a través de estructuras vinculadas con la herencia.