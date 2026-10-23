A 75 años del nacimiento de Federico Moura: el artista que puso a bailar a una Argentina gris

Un balance por la vida, carrera musical y legado de un artista que se fue de este mundo demasiado pronto.

El mismo día que en la Ciudad de Buenos Aires nacía Charly García , en la ciudad de La Plata llegaba al mundo Federico Moura , el artista que al frente de Virus , en la década del 80, aportó una estética novedosa al rock nacional argentino.

Con Virus, la banda que compartía con sus hermanos Julio y Marcelo, Federico fue vanguardia musical aportando nuevos sonidos a la escena rockera local. Canciones pegadizas y sintéticas junto con líricas plagadas de humor e ironía fueron parte del repertorio que nació como un reflejo de la new wave.

Esta nueva configuración sonora también tuvo un fuerte soporte en la delicadeza de los movimientos de Moura, en el cuidadoso detalle de las puestas en escena que ideaba y en la sutil expresividad que desconcertaba al público rockero de la época.

A 75 años de su nacimiento, la figura de Moura permanece inalterable: la de un visionario que rescató al cuerpo de la rigidez y convirtió al pop en una trinchera de emancipación.

Nacido el 23 de octubre de 1951 en el seno de una familia de clase media acomodada de la capital bonaerense —hijo de Jorge Federico “Pico” Moura , un reconocido abogado, y Velia Oliva , una profesora de piano—, Federico creció en un hogar donde la música culta y el rigor intelectual coexistían de manera cotidiana. Sin embargo, su juventud estuvo marcada por un contraste fascinante: durante años fue un hábil e inteligente medio scrum en el La Plata Rugby Club , una disciplina deportiva de fuerte impronta física que convivía pacíficamente con su devoción incipiente por las artes plásticas, la estética visual y la indumentaria.

Su verdadero idilio con los escenarios germinó a finales de la década de 1960 con Dulcemembriyo, una agrupación platense de sonido psicodélico y espíritu experimental con la que llegó a realizar giras por Brasil y Europa. Aquella vivencia cosmopolita terminó de moldear su refinada sensibilidad.

A mediados de los años setenta, deslumbrado por la ebullición cultural y la vanguardia estética de ciudades como Londres y París, Moura se volcó formalmente hacia el diseño. De regreso en Buenos Aires, abrió Limbo, una mítica boutique ubicada en el barrio porteño de Belgrano. Para Federico, la indumentaria jamás fue una simple prenda comercial; la entendía como un lenguaje conceptual, una herramienta visual de transformación identitaria que más tarde trasladaría intacta al corazón de la escena musical argentina.

La sombra de la dictadura y la herida familiar

El contexto sociopolítico del país no tardó en golpear con brutalidad el núcleo íntimo de los Moura. El 8 de marzo de 1977, durante la dictadura militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, Jorge Moura, el hermano mayor de Federico y militante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), fue secuestrado en la casa familiar por un grupo de tareas. Hasta el día de hoy, permanece desaparecido.

Aquella tragedia atravesó a la familia de manera indeleble y permanente. Sin embargo, la respuesta artística de Federico y sus hermanos ante el horror imperante no fue el manifiesto panfletario ni la solemnidad del lamento melancólico. En un acto de profunda y audaz resistencia cultural, Virus optó por el reverso directo del terror: el hedonismo, la velocidad, la libertad corporal y el goce bailable como una respuesta vital frente a la oscuridad represiva.

Años más tarde, esa herida abierta encontraría una conmovedora sublimación poética en la emblemática canción "Ellos nos han separado", coescrita por Federico junto al sociólogo y artista plástico Roberto Jacoby.

Virus aportó un sonido fresco a la escena rockera nacional.

La irrupción de Virus: la revolución bailable de la New Wave

A comienzos de 1980, la confluencia entre la banda Las Violetas y los integrantes de Marabunta dio nacimiento formal a Virus. Mientras el rock nacional de la época naufragaba en la densidad del progresivo, el virtuosismo estéril y el acartonamiento poético heredado de los años setenta, la irrupción de Virus en 1981 con su álbum debut Wadu-Wadu significó una descarga eléctrica que sacudió de raíz al ecosistema cultural.

Canciones de dos minutos, ritmos frenéticos, sintetizadores incandescentes y letras plagadas de sarcasmo social descolocaron tanto al público masivo como a la crítica especializada.

En festivales como el de la Primavera de 1981 en Ezeiza, el sector más conservador del público rockero los recibió con marcada hostilidad, insultos e incluso lanzándoles naranjas al escenario. Federico, impertérrito, elegante y sonriente, pateaba las frutas de regreso a la multitud con sofisticada soltura. No venía a pedir permiso; venía a demoler prejuicios. Con su silueta estilizada y una ambigüedad calculada, Moura inventó al primer frontman moderno de la Argentina, desafiando la masculinidad hegemónica que dominaba la escena musical.

La poesía del deseo, los grandes hits y el padrinazgo a Soda Stereo

Con el correr de la década, la discografía de Virus se transformó en una factoría impecable de clásicos del pop en español. Discos como Recuerdos del Futuro (1982) y Agujero Interior (1983) —este último producido por Michel Peyronel para dotar a la banda de un sonido más potente de guitarras— consolidaron su masividad gracias a himnos generacionales como "Hay que salir del agujero interior" y "El probador".

Pero fue con la llegada de Relax(1984) y, fundamentalmente, Locura (1985) cuando la banda alcanzó la cúspide comercial y artística, superando las 200.000 copias vendidas. Composiciones magistrales como "Luna de miel en la mano", "Amor descartable", "Me puedo programar" y la transgresora "Sin Disfraz" redefinieron las coordenadas del pop latinoamericano. En 1986, con el lanzamiento del tema inédito "Imágenes Paganas", la agrupación tocó la cima de su sofisticación sonora, consagrando a Federico como un vocalista y letrista de una delicadeza sublime.

Paralelamente, el agudo ojo clínico de Federico Moura tuvo un rol decisivo en la historia del rock en castellano cuando asumió en 1984 la producción del disco debut homónimo de Soda Stereo, apadrinando y orientando los primeros pasos de la banda liderada por Gustavo Cerati.

Superficies de placer, la retirada silente y el adiós

A principios de 1987, mientras Virus se encontraba en Río de Janeiro preparando la grabación de su séptimo álbum de estudio, Federico recibió una noticia devastadora: había dado positivo en el análisis de VIH, en una época donde el diagnóstico equivalía a una sentencia irrefutable y cargada de un cruel estigma social.

A pesar del progresivo deterioro de su salud, Moura volcó hasta el último aliento de sus energías en la realización de Superficies de Placer (1987), considerado unánimemente por la crítica como uno de los discos más refinados, sensuales y melancólicos de la música popular hispanoparlante. Canciones como "Encuentro en el río" o el tema homónimo del álbum funcionan como una despedida luminosa y de una dignidad desarmante.

En mayo de 1988, Federico ofreció su último concierto en vivo en el Teatro Ópera. A partir de ese momento, se retiró de la vida pública para atravesar sus últimos meses contenido por el afecto de su círculo más íntimo. El 21 de diciembre de 1988, a los 37 años, un paro cardiorrespiratorio apagó su vida física.

El legado inmarcesible del esteta que cambió la música argentina

La partida física de Federico Moura cerró una etapa dorada, pero inauguró de inmediato su inmortalidad artística. Su legado no se agota en la efectividad bailable de sus canciones ni en la vanguardia de sus arreglos electrónicos: Federico le otorgó al pop argentino un rigor intelectual y estético inédito hasta su aparición. Desmanteló la solemnidad reinante, reivindicó el derecho inalienable al placer, al deseo y a la diversidad, y demostró con elegancia que la masividad y la inteligencia conceptual podían convivir en perfecta consonancia.

Desde la ironía refinada de Babasónicos y el pop exuberante de Miranda! hasta las vertientes más frescas del indie sudamericano contemporáneo, la huella de Moura late en cada artista que entiende el hecho musical como una obra integral donde la imagen, el cuerpo, la estética y la canción son piezas indivisibles.