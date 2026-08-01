La animación para adultos encontró su público dentro de las plataformas de streaming, ya que es un formato ideal para desarrollar historias de ciencia ficción con estilos muy diferentes y efectos fantásticos. A partir de este auge, Prime Video cuenta con una serie de episodios cortos, pero que te atrapa visualmente con cada historia.
La joya oculta de Prime Video: una serie animada para adultos inspirada en universos de videojuegos
Una producción antológica sorprende a los usuarios por su propuesta visual y su reparto lleno de estrellas de Hollywood.
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Con una estructura de antología, esta producción reúne mundos conocidos por millones de jugadores y los transforma en relatos inéditos. A partir del contexto de cada juego, la serie propone nuevas aventuras que amplían sus escenarios o niveles desde otro punto de vista.
De qué trata El Nivel Secreto
"El Nivel Secreto" (Secret Level) es una serie animada para adultos disponible en Prime Video que se basa en algunos de los videojuegos más populares de los últimos años. Como cada episodio funciona de manera independiente, no es necesario ver toda la temporada en orden para poder entender lo que pasa.
La primera temporada está integrada por 15 episodios desarrollados por el mismo equipo creativo responsable de "Love, Death & Robots", una de las series más reconocidas dentro del género de animación para adultos. Cada capítulo toma personajes, escenarios o conceptos conocidos para construir historias originales que expanden esos universos con nuevas situaciones.
Entre las franquicias que forman parte de la temporada aparecen Armored Core, Concord, Crossfire, Dungeons & Dragons, New World: Aeternum, PAC-MAN, Sifu, Unreal Tournament y Warhammer 40.000, entre otras. Algo que llamó la atención de los espectadores fue la duración de varios capítulos, ya que algunas historias son de tan solo 10 minutos, por lo que se puede hacer una maratón en una misma tarde.
Con una segunda temporada ya confirmada, la serie buscará ampliar este concepto y sumar nuevos videojuegos a la antología. Muchos fanáticos esperan que se sumen nuevas figuras reconocidas y, especialmente, que la duración de los episodios se incremente, de tal manera que cada historia pueda tener un desarrollo mejor.
Prime Video: tráiler de El Nivel Secreto
Prime Video: elenco de El Nivel Secreto
- Keanu Reeves
- Arnold Schwarzenegger
- Claudia Doumit
- Kevin Hart
- Ariana Greenblatt
- Emily Swallow
- Raffey Cassidy
- Patrick Schwarzenegger
- Clive Standen
- Gabriel Luna
- Temuera Morrison
- Elodie Yung
- Nelson Lee
- Ricky Whittle
- Christopher Judge
- Adewale Akinnuoye-Agbaje
- Merle Dandridge
- Gideon Emery
- Arazou
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