La joya oculta de Prime Video: una serie animada para adultos inspirada en universos de videojuegos + Agregar ámbito en









Una producción antológica sorprende a los usuarios por su propuesta visual y su reparto lleno de estrellas de Hollywood.

La plataforma cuenta con una verdadera joya de la ciencia ficción y este es el momento perfecto para verla. Gentileza - Prime Video

La animación para adultos encontró su público dentro de las plataformas de streaming, ya que es un formato ideal para desarrollar historias de ciencia ficción con estilos muy diferentes y efectos fantásticos. A partir de este auge, Prime Video cuenta con una serie de episodios cortos, pero que te atrapa visualmente con cada historia.

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Con una estructura de antología, esta producción reúne mundos conocidos por millones de jugadores y los transforma en relatos inéditos. A partir del contexto de cada juego, la serie propone nuevas aventuras que amplían sus escenarios o niveles desde otro punto de vista.

Esta serie antológica se inspira en los videojuegos más conocidos. Gentileza - Prime Video De qué trata El Nivel Secreto "El Nivel Secreto" (Secret Level) es una serie animada para adultos disponible en Prime Video que se basa en algunos de los videojuegos más populares de los últimos años. Como cada episodio funciona de manera independiente, no es necesario ver toda la temporada en orden para poder entender lo que pasa.

La primera temporada está integrada por 15 episodios desarrollados por el mismo equipo creativo responsable de "Love, Death & Robots", una de las series más reconocidas dentro del género de animación para adultos. Cada capítulo toma personajes, escenarios o conceptos conocidos para construir historias originales que expanden esos universos con nuevas situaciones.

Entre las franquicias que forman parte de la temporada aparecen Armored Core, Concord, Crossfire, Dungeons & Dragons, New World: Aeternum, PAC-MAN, Sifu, Unreal Tournament y Warhammer 40.000, entre otras. Algo que llamó la atención de los espectadores fue la duración de varios capítulos, ya que algunas historias son de tan solo 10 minutos, por lo que se puede hacer una maratón en una misma tarde.

Con una segunda temporada ya confirmada, la serie buscará ampliar este concepto y sumar nuevos videojuegos a la antología. Muchos fanáticos esperan que se sumen nuevas figuras reconocidas y, especialmente, que la duración de los episodios se incremente, de tal manera que cada historia pueda tener un desarrollo mejor. Prime Video: tráiler de El Nivel Secreto Prime Video: elenco de El Nivel Secreto Keanu Reeves

Arnold Schwarzenegger

Claudia Doumit

Kevin Hart

Ariana Greenblatt

Emily Swallow

Raffey Cassidy

Patrick Schwarzenegger

Clive Standen

Gabriel Luna

Temuera Morrison

Elodie Yung

Nelson Lee

Ricky Whittle

Christopher Judge

Adewale Akinnuoye-Agbaje

Merle Dandridge

Gideon Emery

Arazou

Urda