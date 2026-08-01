Murió Vincent Pastore, el actor que interpretó a "Big Pussy" en Los Soprano

El artista fue encontrado sin vida en su casa de Nueva York después de que sus allegados no tuvieran noticias suyas durante varios días. Las autoridades investigan las causas de su muerte.

El actor estadounidense Vincent Pastore , reconocido mundialmente por interpretar a Salvatore “Big Pussy” Bonpensiero en la serie Los Soprano, murió este sábado a los 80 años en Nueva York.

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Pastore fue encontrado sin vida por un vecino en su casa de City Island, en el Bronx, después de que no se tuvieran noticias suyas durante tres días. Las circunstancias del fallecimiento permanecen bajo investigación y, hasta el momento, no se informó oficialmente la causa.

La noticia fue confirmada por su representante Bob McGowan, quien había sido alertado por Vincent Curatola, amigo del actor y compañero de elenco en Los Soprano. Curatola interpretó a Johnny “Sack” Sacramoni en la producción de HBO.

“Vinnie era una gran persona, ayudaba a todo el mundo y era muy solidario”, expresó McGowan al despedirlo.

El papel más recordado de Pastore fue el de Salvatore “Big Pussy” Bonpensiero , uno de los integrantes del círculo íntimo de Tony Soprano, interpretado por James Gandolfini.

Su personaje adquirió un lugar central en la trama cuando se reveló que colaboraba como informante del FBI, situación que puso en tensión su amistad con el protagonista y derivó en uno de los episodios más recordados de la serie.

Pastore tuvo una presencia destacada durante las primeras dos temporadas de Los Soprano y regresó posteriormente mediante distintas apariciones hasta el cierre de la producción. En 2024 participó del homenaje realizado por los 25 años del estreno de la serie.

Big Pussy” Bonpensiero fue uno de los integrantes más cercanos a Tony Soprano. HBO

Una carrera ligada al cine policial

Antes de alcanzar la popularidad con Los Soprano, Pastore había construido una extensa trayectoria como actor de reparto, con personajes relacionados principalmente con la mafia, el crimen organizado y los bajos fondos de Nueva York.

Participó en películas como Buenos muchachos, Despertares, Carlito’s Way, Gotti, El huracán y El diario de un rebelde. En televisión apareció en series como Law & Order, The Practice y Hawaii Five-0, además de integrar recientemente el elenco de Yellowjackets.

También tuvo participaciones en programas de telerrealidad como Celebrity Apprentice y Dancing with the Stars. Nacido en el Bronx el 14 de julio de 1946, sirvió en la Marina estadounidense durante la guerra de Vietnam antes de iniciar su carrera artística.