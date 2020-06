Traviata madrileña: "Ámame, Alfredo, pero no te me acerques"

“Ámame, Alfredo”, volverá a cantar Violetta Valéry en “La Traviata” de Verdi, pero lo que dejará implícito -aunque no figure en el libreto de Francesco Maria Piave- es “pero no me abraces ni te acerques”. En esta “Traviata” de “concierto semiescenificado” y no de ópera dramatizada, con la que el Teatro Real de Madrid reabrirá sus puertas el 1 de julio, sus personajes deberán respetar el distanciamiento social. El responsable del concepto escénico, el italiano Leo Castaldi, fue el encargado de dividir el escenario en cuadrados de dos metros por dos: “Cada corista habitará uno de estos cuadrados y cada solista va a tener una isla propia en las escenas que hay más gente”, dijo ayer a la prensa. Su idea, afirmó Castaldi, fue “hacer de los protocolos los elementos del lenguaje”.