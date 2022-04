Beto Casella cruzó a Pablo Layús en Twitter tras un comentario sobre el rostro del conductor

"Un melanoma que hace que te tengan que agujerear la jeta para extirparlo. Tenés mi celular, podías preguntarme a mí", le dijo sin rodeos.

En abril de 2021, Beto Casella explicó que usa una banda elástica en su nariz porque debió someterse a dos intervenciones quirúrgicas por un quiste maligno.

"A los que preguntan qué me pasó en la nariz, porque me ven con esta venda desde hace un mes, gracias por la preocupación. Les cuento que lo que parecía un granito terminó siendo un quiste maligno, de esos que hay que extirpar porque no sabés hasta dónde llegan ni cuánto puede crecer".

"Extirpar, en mi caso, significó hacer un agujero como de un balazo, entraba un dedo, en el medio de la nariz", contó Beto en ese momento.

El melanoma es un tipo de cáncer de piel que se origina cuando los melanocitos (las células que dan a la piel su color bronceado o marrón) comienzan a crecer fuera de control. El cáncer se origina cuando las células del cuerpo comienzan a crecer sin control

En este contexto, ante la repercusión que generó la fuerte respuesta del conductor, Layús explicó en la red social el sentido de su mensaje.

"Lo pregunté porque estás muy bien! Anoche te vi sonriendo y divirtiéndote mucho. No sabía que habías tenido este problema y si hubiera sabido te hubiera preguntado por WhatsApp. Mi comentario fue de televidente!", aclaró el periodista.