No es el feriado del 15 de junio: un nuevo fin de semana largo en Buenos Aires para recargar energías + Agregar ámbito en









Una fecha especial se suma al calendario y ofrece la posibilidad de una pausa perfecta para la comunidad de una ciudad bonaerense.

Algunos afortunados van a gozar de un fin de semana largo único en junio 2026. Depositphotos

Junio 2026 llegó con algunos días de descanso en su calendario de feriados a nivel nacional y local. Aunque muchos no lo sabían, una localidad de la provincia de Buenos Aires va a disfrutar de la mejor manera gracias a un fin de semana largo que llegará antes de que termine el mes.

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El asueto va a ser una excelente oportunidad para realizar una escapada rápida o simplemente quedarse en sus casas a disfrutar de un respiro necesario para afrontar la segunda parte del año. En esta fecha, la zona beneficiada va a conmemorar un nuevo aniversario de su nacimiento con propuestas culturales y actividades abiertas a la comunidad.

Feriado día libre otoño descanso Esta fecha especial va a generar un fin de semana largo para unos pocos afortunados. Freepik

Por qué es feriado el 22 de junio de 2026 El lunes 22 de junio de 2026 será un día no laborable en la ciudad de Ayacucho, ubicada en el centro-este de la provincia de Buenos Aires. Ese día se celebrará el 160° aniversario fundacional de la localidad, creada el 22 de junio de 1866 por iniciativa del hacendado José Zoilo Miguens.

Gracias a que este año caerá lunes, los habitantes de la ciudad podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días. La Municipalidad de Ayacucho prepara habitualmente una agenda con eventos y actividades como el acto protocolar frente al monumento dedicado a José Zoilo Miguens, donde se lleva a cabo una ofrenda floral en homenaje al fundador.

La programación también contempla un desfile cívico con la presencia de establecimientos educativos, clubes deportivos, entidades culturales y representantes de instituciones de toda la región. A lo largo del fin de semana suelen desarrollarse espectáculos artísticos, encuentros folclóricos, presentaciones de tango y peñas populares que convocan tanto a residentes como a visitantes de localidades cercanas. Otro de los atractivos tradicionales es el concurso "Dulce Tradición", una competencia gastronómica que busca premiar la mejor torta elaborada por participantes locales. Esta propuesta se convirtió en una de las actividades más esperadas dentro de los festejos aniversario. Dormir bien La fecha conmemora los 160 años de la localidad. Magnific Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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