Jennifer Lawrence recibirá el Premio Donostia del Festival de Cine de San Sebastián







La actriz ganadora del Oscar recibirá el galardón en una gala que tendrá lugar el viernes 26 de septiembre en el Auditorio Kursaal, seguida de la proyección de su última película, "Die My Love".

Jennifer Lawrence recibirá el prestigioso premio.

Jennifer Lawrence será galardonada este año con el prestigioso Premio Donostia del Festival de Cine de San Sebastián.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La actriz ganadora del Oscar recibirá el galardón en una gala que tendrá lugar el viernes 26 de septiembre en el Auditorio Kursaal, seguida de la proyección de su última película, Die My Love, dirigida por Lynne Ramsay y que se estrena en Cannes.

Lawrence ha protagonizado películas aclamadas como El lado luminoso de la vida, que le valió el Premio de la Academia a la Mejor Actriz en 2012, La gran estafa americana, No mires hacia arriba, Joy y la trilogía de "Los juegos del hambre". En 2018, Lawrence amplió su influencia tras las cámaras al cofundar la productora Excellent Cadaver.

Junto con su socia productora, Justine Ciarrocchi, Lawrence ha creado una lista dinámica de proyectos aclamados por la crítica, entre los que se incluyen Causeway, No Hard Feelings y los documentales Zurawski v. Texas y Bread & Roses.

Estrenos en el Festival de Cine de San Sebastián Die My Love , también protagonizada por Robert Pattinson, LaKeith Stanfield, Nick Nolte y Sissy Spacek, se estrenará en la proyección de los Premios Donostia del festival español. La película se suma a una selección de películas que llegarán a San Sebastián, como Bad Apples de Saoirse Ronan, Hedda de Tessa Thompson y Couture de Angelina Jolie. Ballad of a Small Player, de Edward Berger y protagonizada por Colin Farrell, y el debut como directora de Juliette Binoche se encuentran entre las últimas incorporaciones a la programación del Festival de Cine de San Sebastián.

Entre los galardonados anteriores con el Premio Donostia de San Sebastián se incluyen Cate Blanchett, Denzel Washington, Johnny Depp, Marion Cotillard, Pedro Almodóvar, David Cronenberg y Ethan Hawke.

Temas Películas