James Wan habló sobre su regreso a la saga de "Saw" y sus futuras películas

James Wan habló sobre cómo planea revitalizar la franquicia de Saw . El cineasta debutó como director de largometrajes con la película Saw de 2004, cuyo guion, junto a Leigh Whannell , dio inicio a toda una franquicia. Si bien no regresó para dirigir otra entrega, permaneció en la franquicia como productor ejecutivo y colaborador en la historia de algunas secuelas.

La décima película de Saw se estrenó en 2023. Aunque inicialmente se planeaba el estreno de una undécima entrega en otoño , la producción se estancó debido a desacuerdos internos entre los productores y el estudio. En marzo, la película fue oficialmente retirada del calendario de estrenos de Lionsgate .

En una entrevista con el portal ScreenRant, el productor de El Conjuro: Últimos Ritos habló sobre su regreso a la franquicia que dio inicio a su carrera. Admitió que aún es pronto para hablar de ello , pero que quería encontrar un nuevo comienzo para la franquicia sin perder la fidelidad al mundo establecido. Vean sus comentarios a continuación:

"¿Alguna novedad? Es un poco pronto para hablar de ello, pero no hace falta decir que estoy muy emocionado. Simplemente porque no he tenido mucho que ver con la franquicia desde sus inicios. Supongo que es desafiante y emocionante porque puedo volver a la película que dio inicio a mi carrera, la mía y la de Leigh Whannell. No me lo tomo a la ligera , y definitivamente quiero encontrar la manera de que la próxima película respete lo que los fans adoran de la franquicia, a la vez que encuentre un nuevo público", aseguró.

"Es una franquicia de 20 años y creo que es importante encontrar un nuevo comienzo hasta cierto punto, sin dejar de ser fieles al mundo que hemos creado", sentenció el director.

El estudio Blumhouse compró los derechos de la franquicia Saw y confirmó el regreso de James Wan y Leigh Whannell

Blumhouse, el creador de éxitos de terror como Insidious y Five Nights at Freddy's, adquirió en junio los derechos de todas las futuras películas, programas y otras propiedades de Saw que incluyan al asesino y amante de la tortura Jigsaw.

La compañía pagó una cantidad no revelada por la parte de la franquicia que actualmente pertenece a los productores Oren Koules y Mark Burg.

Con el acuerdo, la franquicia regresa a James Wan, quien dirigió la sangrienta y original Saw en 2004. El sello Atomic Monster de Wan se fusionó con Blumhouse en 2024. La lista de películas de la compañía incluye Get Out, The Purge, M3GAN y Annabelle.