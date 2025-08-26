"Era gratis y pasé": la insólita anécdota de Joaquín Levinton en el velorio de un desconocido

El líder de la banda Turf estuvo de invitado en el nuevo programa conducido por Mario Pergolini, en donde contó varias anécdotas divertidas.

El líder de la banda Turf, Joaquín Levinton , estuvo de invitado en " Otro día perdido " (el trece), el nuevo programa conducido por Mario Pergolini. Entre muchas de las anécdotas que contó, sorprendió con una que se destacó: su insólita entrada al velorio de un desconocido.

Todo se originó cuando el cantante contó que tiene un pasatiempo muy particular: “ Soy de ir a pasear al cementerio de Chacarita porque me gusta el lugar. Es muy lindo, está abierto y tiene muchas calles. Está situado en un lugar muy lindo de la ciudad y me gusta el sector de tumbas de los tangueros”. Ante esta situación, Pergolini le consultó sobre si le gustaría que lo cremen cuando fallezca, a lo que Levinton respondió: “ Quiero tener mi tumbita. Soy de los que creen que en tu vida fuiste de acuerdo a la cantidad de gente que va tu velorio ”.

Pero lo curioso vino cuando reveló que hace muy poco tiempo fue a uno. “Era a cajón abierto”, explicó. Luego, aseguró que no tenía idea quién era el “homenajeado”: “Vi gente, era gratis y pasé” . “¿Nadie te preguntó quién eras?”, quiso saber Pergolini. Y, sin inmutarse, el entrevistado remató: “No, porque se llevaba la atención, el centro de atención era el muerto”. “Lógico”, sentenció el anfitrión con ironía.

Además de la hilarante anécdota en el cementerio, el cantante de Turf compartió otras igual de fascinantes.

Una de las historias más divertidas de Levinton ocurrió en la provincia del Chaco. Según relató, él y su banda fueron contratados para un show, y una vez finalizado fueron invitados a un asado donde se facilitaron “cierto tipo de cositas”. Al salir fueron interceptados por la policía. Levinton pensó que lo llevaban a un hotel, pero rápidamente le informaron: “No flaco, es un patrullero por vos no vas a ningún lado flaco”.

Ante esto, el cantante advirtió: Si no yo la próxima te juro sin ofender voy a hacer una canción que va a nombrar el Chaco y va a nombrar tu nombre cuando lo sepa”. La amenaza resultó y fue liberado. Cuando quisieron contratarlos de nuevo, Levinton condicionó su regreso a una “inmunidad policial”, que fue concedida con un policía a su cargo, al que podía darle órdenes, como pedirle cigarrillos o una cerveza.

Otra anécdota dio lugar cuando rumbo a Valeria del Mar para pasar Año Nuevo con su madre, en un 31 de diciembre, se encontró con el tráfico pesado de la ruta. Por eso decidió “aprovechar” y condujo 120 kilómetros por la banquina. La travesía terminó abruptamente cuando fue interceptado por dos motos de policía al frente y dos más por detrás. Le sacaron el registro de conducir y lo recuperó años después una vez que regresó a Dolores.