Netflix presentó el tráiler de "La mujer del camarote 10", película protagonizada por Keira Knightley

La película también está protagonizada por Guy Pearce, Hannah Waddingham, David Ajala, Art Malik, Kaya Scodelario, David Morrissey, Daniel Ings y Gugu Mbatha-Raw.

La mujer del camarote 10 estrena en Netflix el 10 de octubre.

Netflix lanzó el primer tráiler de La mujer del camarote 10, un thriller psicológico protagonizado por Keira Knightley y dirigido por Simon Stone.

Basada en la exitosa novela homónima de Ruth Ware, La mujer del camarote 10 sigue a una periodista llamada Lo (Knightley), quien se embarca en un yate para un viaje y se ve envuelta en una red de conspiraciones y misterios. Tras presenciar cómo un pasajero es arrojado por la borda una noche, sus adinerados compañeros de viaje intentan convencerla de que no fue así, por lo que decide investigar por su cuenta.

El tráiler sugiere una historia apasionante sobre clasismo, género y manipulación psicológica. Ware afirma: "En esencia, la película trata sobre una mujer que experimenta algo malo, lo cuenta con sinceridad y no la toman en serio por ser quien es. Demasiada gente sabe lo que se siente, y creo que deseamos nuestra propia reivindicación tanto como Lo".

Elenco de La mujer del camarote 10 La mujer del camarote 10 también está protagonizada por Guy Pearce, Hannah Waddingham, David Ajala, Art Malik, Kaya Scodelario, David Morrissey, Daniel Ings y Gugu Mbatha-Raw.

El guion fue escrito por Joe Shrapnelm, Anna Waterhouse y Simon Stone, y está basado en una adaptación de Emma Frost. Debra Hayward e Ilda Diffley produjeron la película, mientras que Cindy Holland y Richard Hewitt fueron los productores ejecutivos. La mujer del camarote 10 estrena en Netflix el 10 de octubre.

