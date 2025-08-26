Benjamín Alfonso: el argentino que se atrevió a confesar acoso en el set de grabación







Después de años de silencio, Benjamín Alfonso confesó que fue víctima de acoso sexual en el trabajo. Cómo impactó en su vida y el proceso hasta sanar.

Benjamín Alfonso: el actor confesó que fue víctima de acoso en el set de grabación de una serie en España.

Parte del elenco de la exitosa serie "En el barro", Benjamín Alfonso se atrevió a contar que sufrió acoso por parte de alguien que fuera parte del elenco de la serie "Valeria", en España. Producida por Netflix, Alfonso finalmente no apareció en ninguna de las escenas de la tira. ¿Por qué? Lo echaron porque la actriz que lo acosaba dijo que "no tenían piel" y sus tomas aparecieron luego con otro actor.

El impacto para Alfonso fue enorme. "Fue básicamente acoso en mi contra, lamentablemente. Fue muy fuerte. Fue horrible", relató el actor. "Recibía llamados a altas horas, estaba en pareja, no les importaba. Pero bueno, empezaron a pasar muchas cosas más", agregó en diálogo con Juana Viale por El Trece. "Se la cuida mucho a la mujer, pero al hombre no se lo cuida. Porque se da por sentado que el hombre tiene que bancar todo", se quejó.

De acuerdo con su relato, Alfonso había sido contactado para la serie de España y el equipo era "ultra feminista". Lo real es que, durante el rodaje Benjamín Alfonso atravesó situaciones de acoso tanto fuera como dentro del set de grabación con escenas por fuera del libreto.

Benjamín Alfonso y el impacto del despido en su vida personal Luego recordó el momento en el que decidieron bajarlo del proyecto: "Después de haber hecho todo esto y de que hayan autorizado escenas en las cuales yo no me enteraba de que tenía que besar o me tenían que hacer diferentes cosas, después de haberme bandado todo, termino de grabar la serie, y me llaman y me dicen: 'No hay piel entre esta persona y vos'. Resulta que la quisieron bajar a ella y dijo que el problema era yo y consiguió convencer al resto de las directoras y me bajaron". Alfonso aseguró que durante esos nueve meses en España había respetado su compromiso rechanzando ofertas desde Argentina.

El impacto fue fuerte. Al haber callado y soportado situaciones en donde no pudo hacerse escuchar, Benjamín aseguró que comenzó a perder confianza en sí mismo. A dudar de su talento. Incluso, se separó de su pareja y su cuerpo comenzó a pasarle factura. "Comencé a tapar emociones que se me empezaron a imprimir en el cuerpo", comentó al describir que dejó de procesar la comida y bajó 13 kilos. "Perdí seguridad en mí mismo, alejé a mi pareja, a mis amigos, se empecé a quedar solo prácticamente", relató. A ese panorama se sumó el impacto que le provocó la muerte del amigo que lo había ayudado a mantenerse a flote durante el tiempo del acoso. Benjamín Alfonso y su rol En el Barro Ya repuesto, Alfonso disfruta del éxito de En el barro donde tuvo que interpretar un papel difícil. Allí se puso en la piel de la expareja de Valentina Zenere en la ficción. De hecho, por la dificultad de ciertas escenas y por ser una persona muy sensible, se armó de un aro de contención: "Llamé a mi counselor, llamé a mi terapeuta, llamé a una coach, Consuelo Summers, una divina. Le dije: 'Necesito hablar, porque yo ya sé que sí, pero necesito saber por qué sí'". en el barro.jpg "En el barro" se convirtió en la serie más vista de Netflix. Benjamín Alfonso forma parte del elenco. “Hoy está estigmatizado mucho todo lo del feminismo y uno piensa ‘a ver si esto me termina salpicando por alguna cosa’”, comentó por lo difícil que fue encarnar la piel de su personaje.

