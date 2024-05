Ulises Bueno sufrió una demora en su vuelo y se puso a cantar y bailar en Ezeiza

“Gracias, qué genios por hacernos pasar un bello y único momento, y cambiarnos la energía. Un placer conocerlos a toda la banda”, escribió una de las demoradas que tuvo la oportunidad vivir la experiencia.

El presente laboral de Ulises Bueno

Referente del cuartero y de la movida tropical, Ulises coqueteó con los excesos y la salud le jugó una mala pasada. Entonces puso mucho para recuperarse y actualmente, se encuentra muy enfocado en su carrera y no paró desde su regreso a la actividad. “Son 23 años que vengo laburando y hay cositas que hay que cuidarse para cumplir con todo lo que tenemos”, había dicho en su momento sobre su parate obligado.

También aprovechó a realizar un paralelismo con la carrera de su hermano. “Mi cuerpo dice un montón de cosas, pero calla un montón de cosas también. Entonces, a calzón quitado, mi cuerpo me está diciendo: ‘Callate porque te callan’. Parecido al Potro, digamos. Son cosas que las van a entender pocos, pero después las van a analizar muchos”, dijo en una entrevista en Intrusos (América) el año pasado.

En marzo, el cantante sacó una colaboración con Luck Ra: “Qué sed”. Los cordobeses, lejos de las comparaciones e intentos de enfrentarlos, se unieron y lanzaron este clásico que pronto escaló todos los rankings con éxito.

A comienzos de abril, hizo lo propio con el videoclip de “No puedo fingirlo”, canción que protagonizó con Sabrina Rojas y que grabó junto al grupo de cuarteto DesaKTa2. “Borracho de amor me encuentro por vos, caen planetas cada vez que tú me besas, voy directo al sol / estoy loquito, loquito de amor / Me gusta tu piel, tu forma de ser / son tus besos que se apoderan de mi corazón / Me pongo muy loco al mirarte, mi amor”, entonan los cantantes mientras se ven imágenes de Sabrina. La química entre el cantante y la actriz, sumada a la letra de la canción, dio pie a un sinfín de rumores de romance que, finalmente, no fueron confirmados ni desmentidos.