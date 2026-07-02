Última oportunidad en Prime Video: el clásico absoluto de la comedia de los 2000 que abandona el catálogo + Agregar ámbito en









Quedan muy pocos días para disfrutar una de las comedias más icónicas antes de que deje la plataforma.

Una de las mejores comedias de los 2000 se va de la plataforma. Magnific

Todas las plataformas de streaming actualizan su catálogo constantemente para traer contenidos nuevos a sus usuarios. Lamentablemente, esto implica que muchos proyectos terminan siendo desplazados después de un tiempo. Este es el caso de una película que, a más de veinte años desde su estreno, está por abandonar Prime Video de manera definitiva.

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Esta es una de las comedias más recordadas de los 2000, por lo que quienes todavía no la vieron o quienes quieren revivirla tienen poco tiempo para hacerlo. La producción se despedirá de la plataforma en unos días, por lo que este es el momento ideal para darle play antes de su salida del catálogo.

Esta excelente comedia se despide del streaming. Gentileza - Prime Video De qué trata Mi Abuela es un Peligro La trama sigue a Malcolm Turner, un experimentado agente del FBI con una gran habilidad para el maquillaje y los cambios de identidad. Su talento para adoptar cualquier apariencia lo lleva a aceptar una misión que exige mucho más que una simple infiltración.

El objetivo consiste en localizar a un delincuente que escapó de prisión y para lograrlo, Malcolm necesita acercarse a Sherry Pierce, la exnovia del prófugo, convencido de que ella podría conducir a los investigadores hasta su paradero. Todo cambia cuando descubre que la mujer planea instalarse durante unos días en la casa de su abuela, conocida por todos como Big Momma, una mujer muy respetada dentro del vecindario y un viaje inesperado de la anciana le da una oportunidad única al agente.

Con un sofisticado disfraz, una gran prótesis y una caracterización casi perfecta, Malcolm ocupa el lugar de la dueña de casa sin que nadie sospeche de él. A partir de ese momento deberá convivir con familiares, vecinos y amigos mientras intenta mantener el secreto de su verdadera identidad.

Mientras avanza la investigación, a su vez Malcom debe cocinar para toda la familia, asistir a reuniones comunitarias, responder consultas del barrio y mantener el engaño de que en realidad es Big Momma, lo que genera muchas risas. Además, mientras que reúne información sobre el fugitivo, el protagonista también desarrolla un vínculo cada vez más cercano con Sherry, lo que le dificulta cumplir la misión sin comprometer sus sentimientos. Prime Video: tráiler de Mi Abuela es un Peligro Prime Video: elenco de Mi Abuela es un Peligro Martin Lawrence como Malcolm Turner / Big Momma

Nia Long como Sherry Pierce

Jascha Washington como Trent Pierce

Ella Mitchell como Hattie Mae Pierce

Paul Giamatti como John

Terrence Howard como Lester Vesco

Tichina Arnold como Ritha

Anthony Anderson como Nolan

Carl Wright como Ben Rawley