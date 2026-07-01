Tras su exitoso paso por cines, "Proyecto Fin del Mundo" ya tiene fecha de estreno en Prime Video + Agregar ámbito en









La película fue un gran éxito de taquilla, recaudando más de 683 millones de dólares en todo el mundo.

El filme de Ryan Gosling llega al streaming.

La exitosa película de Amazon MGM Studios, Project Hail Mary (Proyecto Fin del Mundo), se estrena en Prime Video el viernes 3 de julio, tras un periodo de 105 días desde su estreno en cines hasta su lanzamiento en streaming.

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La película dirigida por Phil Lord y Chris Miller, basada en la novela de Andy Weir, llegó primero en Estados Unidos a MGM+ en formato doméstico el 18 de junio, tras un periodo de 90 días en cines. La razón por la que la película de Ryan Gosling llegó primero a MGM+ en lugar de a Prime Video se debe a que Amazon MGM Studios siguió un sistema de distribución tradicional: desde cines a PVOD y finalmente a MGM+, siendo este último el único canal de pago.

Una película como Red One, protagonizada por Dwayne Johnson y Chris Evans, recibió luz verde a través de Prime Video, por lo que llegó directamente al servicio de streaming tras su estreno en cines.

De qué trata Proyecto Fin del Mundo La película, protagonizada por Ryan Gosling y Sandra Hüller, sigue a Ryland Grace (Gosling), un profesor de secundaria que despierta en una nave espacial a años luz de la Tierra. Sin memoria, descubre que es la última esperanza de la humanidad: debe detener una amenaza cósmica de microorganismos que están devorando el Sol. La película fue un gran éxito de taquilla, recaudando más de u$s683 millones en todo el mundo.

Proyecto Fin del Mundo fue adaptado por Drew Goddard y producido por Amy Pascal, Gosling, Lord, Miller, Weir, Rachel O'Connor y Aditya Sood. Amazon MGM Studios impulsará la película para que sea nominada a premios este año.