Un reconocido actor protagoniza una producción que revive uno de los episodios más trascendentes del siglo XX desde una mirada diferente.

Las historias inspiradas en acontecimientos reales siguen despertando un enorme interés entre los usuarios de las plataformas de streaming como Prime Video . Cuando, además, abordan algunos de los momentos más oscuros de la historia contemporánea , el impacto suele ser todavía mayor.

Ese es el caso de Nuremberg: El Juicio del Siglo , una película que reconstruye los interrogatorios realizados a uno de los principales jerarcas del régimen nazi antes del histórico proceso judicial que marcó un antes y un después en el derecho internacional.

Con un enfoque centrado en el aspecto psicológico, la producción deja de lado las grandes escenas bélicas para poner el foco en las conversaciones entre un psiquiatra estadounidense y uno de los hombres más poderosos del Tercer Reich , una relación cargada de tensión, manipulación y dilemas morales.

La película está basada en hechos reales y adapta el libro The Nazi and the Psychiatrist, escrito por Jack El-Hai, que reconstruye el trabajo del psiquiatra estadounidense Douglas Kelley durante los meses posteriores a la Segunda Guerra Mundial.

Con un elenco encabezado por figuras de renombre, esta película se posiciona entre los estrenos más comentados de la plataforma.

La historia comienza cuando Kelley recibe la misión de evaluar el estado mental de los principales dirigentes nazis detenidos antes de los Juicios de Núremberg. Entre todos ellos, hay un nombre que concentra su atención: Hermann Göring, considerado la mano derecha de Adolf Hitler y una de las figuras más influyentes del régimen.

El intercambio entre ambos personajes constituye el eje central del relato. Göring busca controlar cada conversación y manipular a quienes lo rodean, mientras Kelley intenta comprender su personalidad sin perder la distancia profesional.

La película también recrea el clima que rodeó a los Juicios de Núremberg, considerados un precedente fundamental para el juzgamiento de crímenes de guerra y delitos contra la humanidad. Más que una reconstrucción judicial tradicional, la producción apuesta por un thriller psicológico que invita al espectador a reflexionar sobre el poder, la responsabilidad y la naturaleza del mal.

Prime Video: tráiler de Nuremberg: El Juicio del Siglo

Prime Video: elenco de Nuremberg: El Juicio del Siglo