Las series de misterio siguen estando entre las favoritas de los usuarios de Prime Video, y hay una que fue estrenada el año pasado que se convirtió en la que más repercusión generó. Basada en una novela de E. Lockhart, la ficción mezcla toques del thriller psicológico, con drama familiar y romance.
Ideal para maratonear: la serie de Prime Video que te sorprenderá con un final completamente inesperado
Un grupo de amigos, un antiguo accidente y muchos secretos le dan vida a esta producción que atrapó a miles de espectadores.
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El desesperante thriller psicológico de Prime Video que te mantendrá atrapado hasta el final
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La serie llegó a la plataforma el 18 de junio de 2025 y fue exactamente su tan buena recepción la impulsó una rápida renovación para una segunda temporada. Con una historia llena de incógnitas y recuerdos perdidos, esta historia mantiene el suspenso hasta su último minuto.
De qué trata Éramos Mentirosos
La historia gira alrededor de la familia Sinclair, un poderoso clan que cada verano pasa sus vacaciones en Beechwood, una isla privada y lujosa. Todo cambia cuando Cadence Sinclair regresa al lugar un año después de sufrir un accidente a los 16 años, hecho que le provocó una importante pérdida de memoria.
Ahora, decidida a reconstruir cada uno de los hechos, busca respuestas junto a sus primos Mirren y Johnny, además de su amigo Gat, integrantes del grupo conocido como "Los Mentirosos". Mientras recupera fragmentos de sus recuerdos, empiezan a salir a la luz conflictos familiares, rivalidades y secretos muy oscuros que estuvieron ocultos durante años, hasta desembocar en un desenlace que cambia todo el sentido de la historia.
Según varias críticas, la serie es una adaptación muy fiel a la novela original, que no solo se enfoca en el misterio sobre lo que le pasó a Cadence, sino que a su vez permite conocer el drama por la herencia familiar de una familia extremadamente rica, donde la perfección es tan solo una máscara.
Prime Video: tráiler de Éramos Mentirosos
Prime Video: elenco de Éramos Mentirosos
- Emily Alyn Lind como Cadence "Cady" Sinclair
- Caitlin FitzGerald como Penny Sinclair
- Mamie Gummer como Carrie Sinclair
- Candice King como Bess Sinclair
- Rahul Kohli como Ed Patil
- Shubham Maheshwari como Gat Patil
- Esther McGregor como Mirren Sinclair
- Joseph Zada como Johnny Sinclair
- David Morse como Harris Sinclair
- Wendy Crewson como Tipper Sinclair
- Dylan Bruce como Brody Sheffield
- Charlie Carrick como Sam Eastman
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