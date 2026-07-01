Prime Video presenta la esperada precuela de una icónica película de los años 2000

Una serie que incorpora personajes inolvidables de la previa a una de las producciones más vistas en los últimos años del cine.

Una producción que estará disponible en la plataforma para los suscriptores de Prime Video.

Más de dos décadas después del estreno de una de las películas más recordadas de los años 2000, Prime Video apuesta por expandir ese universo con una nueva producción. La plataforma incorpora una serie que recupera a uno de los personajes más populares de la franquicia, aunque desde una perspectiva diferente a la conocida por el público.

La nueva propuesta no continúa la historia de las películas originales. En esta oportunidad, la producción retrocede varios años para explorar una etapa poco desarrollada del personaje principal y mostrar cómo comenzó a construir la personalidad que más tarde la convertiría en un ícono del cine.

La ficción llega con una primera temporada integrada por ocho episodios. El estreno está previsto para este 1° de julio, mientras que la actriz original de la saga mantiene su vínculo con el proyecto desde un rol detrás de cámara. La serie funciona como una precuela de "Legalmente rubia" , la exitosa película protagonizada por Reese Witherspoon. La producción incorpora una nueva protagonista, aunque conserva varios elementos que hicieron conocida a la franquicia.

"Elle" traslada la historia hasta 1995, cuando Elle Woods todavía cursaba la secundaria en la ciudad de Seattle. La trama s e desarrolla muchos años antes de su ingreso a la Universidad de Harvard y propone descubrir el origen de su personalidad optimista, decidida y carismática.

La historia pone el foco en la adolescencia de la protagonista. Los capítulos recorren sus vínculos familiares, las amistades, los primeros romances y distintos desafíos propios de esa etapa de la vida. La producción también reconstruye la estética de los años noventa . La ambientación incorpora referencias a la moda, la música y distintos elementos característicos de esa década.

Uno de los ejes principales de la serie será la relación entre Elle y su madre. Ese personaje tuvo una participación limitada en las películas originales y ahora ocupará un lugar mucho más importante dentro de la historia.

La interpretación de la joven Elle Woods estará a cargo de Lexi Minetree, actriz de 25 años que consiguió el papel luego de superar un proceso de selección en el que participaron miles de aspirantes. Según informó Prime Video, la audición que terminó de convencer al equipo creativo recreó la recordada escena del video de admisión a Harvard.

El proyecto mantiene la participación de Reese Witherspoon, aunque esta vez como productora ejecutiva a través de Hello Sunshine. La actriz no volverá a interpretar al personaje, pero continúa vinculada al desarrollo de la franquicia. El objetivo de la nueva protagonista consiste en conservar la esencia de Elle Woods sin replicar la interpretación realizada por Witherspoon. La serie busca mostrar una versión más joven del personaje y explicar cómo se formó la identidad que luego conquistó al público.

La producción cuenta con Laura Kittrell y Caroline Dries como showrunners. El equipo creativo también incorpora a Amanda Brown, autora de la novela original, además de Marc Platt, Lauren Neustadter y Jason Moore, director de los dos primeros episodios.

Trailer de Elle

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