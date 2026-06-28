El desesperante thriller psicológico de Prime Video que te mantendrá atrapado hasta el final + Agregar ámbito en









Una producción ambientada entre la nieve esconde una trama que te va a impactar desde el primer minuto y de la cual no te vas a olvidar.

Este atrapante thriller tiene de protagonista a una mujer mayor que no piensa bajar los brazos. Gentileza - Prime Video

El catálogo de Prime Video incorporó una película llena de tensión y supervivencia en un escenario donde cada decisión puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Con una reconocida actriz como protagonista, esta historia te va a mantener al borde del asiento desde el principio hasta el final.

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Brian Kirk, un reconocido director de Hollywood es la mente maestra detrás de esta verdadera pesadilla en medio de la nieve. Si sos fanático de los thrillers o simplemente querés ver algo muy distinto de lo que ya estás acostumbrado, entonces esta es la propuesta perfecta para vos.

Muerte en invierno Con un elenco lleno de estrellas, este increíble thriller no te va a dar respiro. Gentileza - Prime Video

De qué trata Muerte en invierno "Muerte en invierno" es un thriller psicológico estrenado en 2025 que sigue a Barb, una mujer que quedó viuda y emprende un viaje por el norte del estado de Minnesota para esparcir las cenizas de su esposo sobre un lago congelado. El trayecto, que parecía una despedida íntima, cambia por completo cuando presencia lo que parece el secuestro de una adolescente.

Mientras busca ayuda en la única vivienda que encuentra por la zona, descubre una situación mucho más terrible de la que imaginaba: esa es la cabaña donde se refugia la pareja armada que tiene a la adolescente de rehén. Sin señal de teléfono y lejos del pueblo más cercano, Barb entiende que nadie la va ayudar y que la única posibilidad para rescatar a la joven depende de ella.

Desde ese momento empieza una carrera desesperada por sobrevivir, entre el frío extremo, la falta de recursos y la amenaza constante de los secuestradores, cada movimiento se convierte en un riesgo. A pesar de ser una mujer mayor, la protagonista deberá confiar en su ingenio y en su resistencia física para enfrentar una verdadera pesadilla. Aunque la historia transcurre en Minnesota, gran parte del rodaje se realizó entre Alemania y Finlandia por su cantidad interminable de nieve. Prime Video: tráiler de Muerte en invierno Embed - MUERTE EN EL INVIERNO Tráiler Oficial Español Latino (2025) Prime Video: elenco de Muerte en invierno Emma Thompson como Barb

Judy Greer como Purple Lady

Marc Menchaca como Camo Jacket

Laurel Marsden como Leah

Gaia Wise como la joven Barb

Cúán Hosty-Blaney como el joven Karl

Dalton Leeb como Younger Hunter

Brían F. O'Byrne como Tall Hunter