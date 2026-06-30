Las comedias adolescentes volvieron a ganar terreno en las plataformas de streaming con historias que mezclan humor, amistad y aventuras disparatadas. Entre los estrenos recientes de Prime Video apareció una película que apuesta por ese combo con un ritmo acelerado y personajes que toman una decisión tan impulsiva como difícil de sostener.
Persecuciones y muchas risas: la desopilante comedia de Prime Video que tenés que ver
Un viaje inesperado cambia los planes de varios jóvenes y desata una cadena de situaciones fuera de control durante un solo día.
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Se trata de "Licencia para robar", conocida por su extensa trayectoria dentro del género de la comedia, la producción reúne persecuciones, enredos y situaciones cada vez más caóticas que mantienen la historia en movimiento.
Aunque la premisa puede parecer sencilla, el film apuesta por el humor de carretera y por un grupo de protagonistas que, entre errores y decisiones improvisadas, termina enfrentándose a problemas mucho más grandes de los que imaginaba.
De qué trata Licencia para robar
La historia sigue a Jeremy, un estudiante de secundaria convencido de que su relación con Samantha tiene futuro incluso cuando ella está por comenzar una nueva etapa universitaria. Todo cambia después de recibir una llamada telefónica durante la noche que lo hace creer que la joven quiere terminar el vínculo.
Desesperado por evitar la ruptura, Jeremy toma una decisión completamente impulsiva: robar el auto de la escuela de manejo junto con tres compañeros para viajar hasta Chapel Hill y encontrarse con ella cara a cara. Lo que parecía un plan sencillo rápidamente se convierte en una sucesión de problemas inesperados.
A medida que avanzan los kilómetros, el grupo debe escapar de guardias de seguridad, delincuentes y de las consecuencias de sus propias malas decisiones. Cada nuevo obstáculo agrega una cuota de humor físico, confusiones y escenas que llevan la situación al límite sin perder el tono de comedia.
En lugar de centrarse únicamente en el romance, pone el foco en la amistad entre los protagonistas, los vínculos que se fortalecen durante el viaje y las situaciones absurdas que aparecen cuando nada sale como estaba previsto.
Prime Video: tráiler de Licencia para robar
Prime Video: elenco de Licencia para robar
- Sam Nivola
- Sophie Telegadis
- Mohana Krishnan
- Aidan LaPrete
- Molly Shannon.
- Kumail Nanjiani
- Lilah Pate
- Tim Baltz
- Alyssa Milano
- Ella Stiller
- Bri Giger
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