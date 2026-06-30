Persecuciones y muchas risas: la desopilante comedia de Prime Video que tenés que ver

Un viaje inesperado cambia los planes de varios jóvenes y desata una cadena de situaciones fuera de control durante un solo día.

Las comedias adolescentes volvieron a ganar terreno en las plataformas de streaming con historias que mezclan humor, amistad y aventuras disparatadas . Entre los estrenos recientes de Prime Video apareció una película que apuesta por ese combo con un ritmo acelerado y personajes que toman una decisión tan impulsiva como difícil de sostener.

Se trata de "Licencia para robar" , conocida por su extensa trayectoria dentro del género de la comedia, la producción reúne persecuciones, enredos y situaciones cada vez más caóticas que mantienen la historia en movimiento.

Aunque la premisa puede parecer sencilla, el film apuesta por el humor de carretera y por un grupo de protagonistas que, entre errores y decisiones improvisadas, termina enfrentándose a problemas mucho más grandes de los que imaginaba.

La historia sigue a Jeremy , un estudiante de secundaria convencido de que su relación con Samantha tiene futuro incluso cuando ella está por comenzar una nueva etapa universitaria. Todo cambia después de recibir una llamada telefónica durante la noche que lo hace creer que la joven quiere terminar el vínculo .

La plataforma incorporó una producción que busca conquistar a los fanáticos de las comedias con ritmo acelerado y mucho caos.

Desesperado por evitar la ruptura, Jeremy toma una decisión completamente impulsiva: robar el auto de la escuela de manejo junto con tres compañeros para viajar hasta Chapel Hill y encontrarse con ella cara a cara. Lo que parecía un plan sencillo rápidamente se convierte en una sucesión de problemas inesperados.

A medida que avanzan los kilómetros, el grupo debe escapar de guardias de seguridad, delincuentes y de las consecuencias de sus propias malas decisiones. Cada nuevo obstáculo agrega una cuota de humor físico, confusiones y escenas que llevan la situación al límite sin perder el tono de comedia.

En lugar de centrarse únicamente en el romance, pone el foco en la amistad entre los protagonistas, los vínculos que se fortalecen durante el viaje y las situaciones absurdas que aparecen cuando nada sale como estaba previsto.

Prime Video: tráiler de Licencia para robar

Prime Video: elenco de Licencia para robar