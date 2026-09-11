Un error le salvó la vida el 11-S: la impactante historia del creador de "Padre de familia" + Agregar ámbito en









Seth MacFarlane y otras celebridades de Hollywood tienen historias impactantes que los vinculan con el atentado del 11 de septiembre de 2001.

MacFarlene y una historia impactante sobre el 11-S.

El creador de la serie animada Padre de Familia y las películas de Ted, Seth MacFarlane, confesó que un error de horarios lo salvó de subirse al avión del vuelo 11 de American Airlines que luego se estrelló contra las Torres Gemelas en Nueva York y de morir en el atentado del 11 de septiembre de 2001.

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De acuerdo con unas declaraciones que MacFarlane realizó en The New York Times en el año 2004, él tenía programado un vuelo de Boston a Los Ángeles el día en que ocurrió el atentado contra el World Trade Center, pero su agente de viajes le había dicho que su vuelo salía a las 8:15 am, cuando en realidad era a las 7:45 am.

Ese error, sumado a que él llegó tarde al aeropuerto porque "tenía resaca del día anterior", hizo que perdiera el vuelo que había partido hace 10 minutos y se vio obligado a esperar el siguiente.

Según su relato, el dibujante, actor y guionista recuerda haberse dirigido a la Sala VIP para "echarse una siesta" y, luego de 45 minutos, se despertó con el alboroto de que el avión que tenía que abordar se había estrellado contra la Torre Norte en Nueva York y que habían fallecido todos los pasajeros.

Aún conmocionado, confesó: "Creo que sigo afrontando todo prácticamente de la misma manera. Probablemente, todos tenemos cien situaciones de riesgo al año y ni siquiera nos damos cuenta".

En ese contexto, recuerda haberle enviado una cesta de agradecimiento a su agente de viajes, ya que, gracias a ese error, él no murió. Historias de Hollywood vinculadas al 11-S Uno de los casos más conocidos es el de Mark Wahlberg. El actor había comprado su pasaje para el vuelo 11 de American Airlines, el mismo avión que, pocas horas después, se estrellaría contra la Torre Norte del World Trade Center. Sin embargo, en el último minuto, el actor fue invitado a un festival de cine de Toronto, por lo que él y sus amigos alquilaron un avión privado para asistir al evento. Gwyneth Paltrow también se salvó in extremis de subir a uno de los vuelos secuestrados. Su vehículo casi colisiona con otra persona en una carretera de Nueva York, lo que retrasó su llegada a una estación y evitó que tomara el tren que la llevaba a trabajar al World Trade Center. En el caso de Michael Jackson, fue la pereza quien le salvó: tenía programada una reunión en la cima de una de las Torres Gemelas esa misma mañana, pero se quedó dormido y no acudió. Pete Davidson, famoso actor y comediante de Saturday Night Live y expareja de Kim Kardashian y Ariana Grande, perdió a su padre, Scott Davidson, un bombero de Nueva York que falleció ayudando en las labores de rescate cuando Pete tenía solo 7 años. Además, Berry Berenson, actriz, modelo y esposa del legendario actor Anthony Perkins (protagonista de la película Psicosis), viajaba como pasajera en el vuelo 11 de American Airlines, el primer avión que impactó contra la Torre Norte.