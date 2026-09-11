Llega a Disney+ "11-S en retrospectiva", la nueva serie documental de National Geographic + Agregar ámbito en









A lo largo de los episodios, supervivientes, equipos de primera respuesta y testigos se reencuentran con los desconocidos, rescatistas y héroes anónimos que cambiaron —y en muchos casos salvaron— sus vidas el 11 de septiembre.

25 años después de los atentados, llega una nueva serie documental.

Hoy se cumplen 25 años de los peores atentados terroristas en la historia de Estados Unidos, y una nueva serie documental de National Geographic, 11-S en retrospectiva, ha llegado en exclusiva a Disney+ para conmemorarlos.

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Disponible ya en la plataforma con sus tres episodios, la serie fue creada en colaboración con el 9/11 Memorial & Museum y realizada por el equipo de 72 Films, ganador del premio Emmy; la producción revisita los ataques terroristas más mortíferos de la historia de EE. UU. a través de los extraordinarios vínculos humanos que surgieron en medio del caos, el valor y el dolor de aquel día.

De qué trata 11-S en retrospectiva A lo largo de los episodios, supervivientes, equipos de primera respuesta y testigos se reencuentran con los desconocidos, rescatistas y héroes anónimos que cambiaron —y en muchos casos salvaron— sus vidas el 11 de septiembre. Muchos de estos emotivos reencuentros se producen por primera vez en 25 años, brindando una oportunidad única para plantear preguntas largamente guardadas, expresar gratitud y reflexionar sobre cómo aquellos momentos han permanecido con ellos durante décadas.

11-S en retrospectiva viaja a 2001 para recordar lo sucedido aquel día en Nueva York y Washington D.C., desde el impacto del primer avión hasta el último rescate. Las imágenes de archivo de los aviones, las Torres Gemelas en llamas y las calles cubiertas de polvo no dejan de conmover, pero ahora se combinan con una propuesta especialmente emotiva: volver a reunir a sobrevivientes con las personas que los ayudaron durante aquel día. En varios casos, quienes se encuentran nuevamente habían compartido apenas minutos u horas en 2001. Después, sus vidas tomaron caminos diferentes. Algunos ni siquiera llegaron a conocer el nombre de la persona que los había ayudado.

A 25 años del día que cambió la historia de Occidente para siempre, 11-S en retrospectiva demuestra que recordar también puede ser una forma de reencontrarse con quienes sobrevivieron, con quienes ayudaron y, sobre todo, con quienes ya no están. A veces, basta con que alguien conserve una voz, un gesto o unas últimas palabras para que una historia que parecía terminada vuelva a empezar un nuevo capítulo.

La serie cuenta con la producción ejecutiva de David Glover y Mark Raphael, de 72 Films, junto con los ganadores del premio Oscar Dan Lindsay y TJ Martin. Louis Lee Ray ejerce como productor y Julian Jones dirige la serie para 72 Films. Por parte de National Geographic, Cate Hall y Carolyn Payne actúan como productoras ejecutivas. 11-S en retrospectiva ya se puede ver en Disney+.