Nadie puede dejar de verla: la serie médica de Disney + que rompe récords + Seguir en









Esa historia atrapante es furor en el mundo por su intensa trama y acaba de estrenar su segunda temporada.

La serie se encuentra entre las más vistas de Disney + y acaba de estrenar su nueva temporada. Freepik

Dentro de las plataformas de streaming, las series ambientadas en hospitales, al estilo de Grey's anatomy, siguen captando la atención del público. Con su ritmo, los conflictos entre doctores y la tensión de la guardia, estas historias construyen relatos que te van a mantener pegado al televisor durante horas y Disney + no dudó en aprovecharlo.

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En medio de ese género, una producción volvió a captar el interés del público por este tipo de historias. Con el estreno de su nueva temporada, la popularidad de esta serie creció y promete mucho más drama, emergencias y tensiones entre los personajes que le dan vida.

Doc Disney acaba de estrenar la segunda temporada de esta atrapante serie. Gentileza - Disney+ De qué trata Doc La trama gira en torno a Amy Larsen, una médica con una gran trayectoria dentro de un hospital de alta complejidad. El respeto de sus compañeros se lo ganó por su rol como jefa de medicina interna, aunque su carácter distante la mete en problemas tanto con su equipo como con los mismos pacientes.

Pero todo esto cambia tras un accidente automovilístico que altera su vida por completo. A raíz de ese episodio, sufre una lesión cerebral que borra de su memoria los últimos ocho años, lo que hace que no reconozca su realidad actual, donde sus vínculos ya no son los mismos y el entorno es totalmente distinto.

La protagonista no solo debe recuperar sus habilidades y adaptarse a su rutina laboral, sino también reconstruir la parte de su vida que perdió. Al regresar al hospital, Amy se enfrenta a miradas desconfiadas y situaciones que no logra comprender del todo, mientras que se revelan secretos que la obligan a analizar quién fue antes del accidente y quién desea ser a partir de ahora.

La nueva temporada avanza sobre las consecuencias de sus actos, mientras que todavía intenta recomponer sus relaciones dañadas. A medida que pasa cada episodio, sus casos médicos se entrelazan con su evolución emocional. Esta historia se inspira en un caso real que tuvo gran repercusión en Europa. Disney+: tráiler de Doc Embed - Doc Season 2 Trailer Disney +: elenco de Doc Molly Parker como Amy Larsen

Felicity Huffman como Joan Ridley

Omar Metwally como Michael Hamda

Anya Banerjee como Sonya Maitra

Scott Wolf como Richard Miller

Jon-Michael Ecker como Jake Heller

Blair Underwood como Ben Grant

Amirah Vann como Gina Walker

Sarah Allen como Nora Hamda

Emma Pfitzer Price como Hannah Clark

Patrick R. Walker como Theodore “TJ” Coleman

Claire Armstrong como Julie Kenner

Darrin Baker como Max Garner

Allan Dobrescu como Darrin Amalia

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