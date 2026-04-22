Dentro de las plataformas de streaming, las series ambientadas en hospitales, al estilo de Grey's anatomy, siguen captando la atención del público. Con su ritmo, los conflictos entre doctores y la tensión de la guardia, estas historias construyen relatos que te van a mantener pegado al televisor durante horas y Disney + no dudó en aprovecharlo.
Nadie puede dejar de verla: la serie médica de Disney + que rompe récords
Esa historia atrapante es furor en el mundo por su intensa trama y acaba de estrenar su segunda temporada.
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En medio de ese género, una producción volvió a captar el interés del público por este tipo de historias. Con el estreno de su nueva temporada, la popularidad de esta serie creció y promete mucho más drama, emergencias y tensiones entre los personajes que le dan vida.
De qué trata Doc
La trama gira en torno a Amy Larsen, una médica con una gran trayectoria dentro de un hospital de alta complejidad. El respeto de sus compañeros se lo ganó por su rol como jefa de medicina interna, aunque su carácter distante la mete en problemas tanto con su equipo como con los mismos pacientes.
Pero todo esto cambia tras un accidente automovilístico que altera su vida por completo. A raíz de ese episodio, sufre una lesión cerebral que borra de su memoria los últimos ocho años, lo que hace que no reconozca su realidad actual, donde sus vínculos ya no son los mismos y el entorno es totalmente distinto.
La protagonista no solo debe recuperar sus habilidades y adaptarse a su rutina laboral, sino también reconstruir la parte de su vida que perdió. Al regresar al hospital, Amy se enfrenta a miradas desconfiadas y situaciones que no logra comprender del todo, mientras que se revelan secretos que la obligan a analizar quién fue antes del accidente y quién desea ser a partir de ahora.
La nueva temporada avanza sobre las consecuencias de sus actos, mientras que todavía intenta recomponer sus relaciones dañadas. A medida que pasa cada episodio, sus casos médicos se entrelazan con su evolución emocional. Esta historia se inspira en un caso real que tuvo gran repercusión en Europa.
Disney+: tráiler de Doc
Disney +: elenco de Doc
- Molly Parker como Amy Larsen
- Felicity Huffman como Joan Ridley
- Omar Metwally como Michael Hamda
- Anya Banerjee como Sonya Maitra
- Scott Wolf como Richard Miller
- Jon-Michael Ecker como Jake Heller
- Blair Underwood como Ben Grant
- Amirah Vann como Gina Walker
- Sarah Allen como Nora Hamda
- Emma Pfitzer Price como Hannah Clark
- Patrick R. Walker como Theodore “TJ” Coleman
- Claire Armstrong como Julie Kenner
- Darrin Baker como Max Garner
- Allan Dobrescu como Darrin Amalia
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