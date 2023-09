Una exempleada apuntó contra Shakira: "Es una maltratadora"

“Por contrato pone que los figurantes (extras), cuando ella pasa, se den la vuelta mirando de cara a la pared. Hay cientos de testigos. A mí no me ha hecho nada, pero a los figurantes sí, y yo soy jefa de los figurantes, y cuando llego a un rodaje a mí me dan una orden, que son unas hojitas donde dice todo lo que va a pasar en ese día, y ahí pone específicamente que cuando pasa Shakira, los figurantes se tiene que dar la vuelta de cara a la pared”, comenzó contando Cárdenas desde Madrid.

Respecto a los temas que le dedicó al exfutbolista del Barcelona, Cristina arremetió: “Llevamos cinco canciones. Es una pesada, es una psicópata pesada esa mujer. Llevamos cinco canciones. No le queda nadie más a quien cantarle ¿A quién le va a cantar? ¿Al vecino? estamos hartos”.

La exempleada de Shakira defendió a Gerard Piqué

Furiosa con la artista, Cristina Cárdenas se ubicó en la vereda de Gerard Piqué y desmintió que él le haya sido infiel a la colombiana. “Miente en todo... entre que dice que le fue infiel cuando cinco meses antes Gerard la dejó a ella, lo que pasa es que ella no lo aceptó, eso es diferente, pero él le dice ‘oye, esto se ha acabado’”, disparó.

“Ella le pide ayuda a su suegra para que hable y no se separe de Gerard, y ella le dice ‘mira, cuando tu conociste a mi hijo, él tenía novia y yo no me metí en la relación, por lo tanto no me voy a meter ahora. Me vas a tener siempre, como persona y como abuela, pero yo no voy a influir en mi hijo que es un hombre y lleva desde los diez años viviendo solo, él ya es mayor para tomar sus decisiones de vida’”, concluyó furiosa.

Las acusaciones contra Shakira serían falsas

La cantante no se ha pronunciado oficialmente, ni tampoco ha reaccionado a las fuertes declaraciones que hizo Cristina Cárdenas en su contra ni se ha confirmado su vinculo laboral. Todo parece indicar, según lo han revelado medios internacionales, que dichos señalamientos en los que se acusa a Shakira de ser tacaña, insegura y abusiva, serían falsos.

Cárdenas fue parte en España de otra acusación de esta índole contra una personalidad de dicho país. Allí la mujer fue parte de un capítulo en el que presentó pruebas que hacían ver a la socialité Antonio David Flores como un maltratador.