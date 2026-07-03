La precuela de un clásico de los 2000 llegó a Prime Video: de qué trata la serie más vista de la plataforma + Agregar ámbito en









La producción explora una etapa desconocida de un personaje muy querido y propone una historia pensada para una nueva generación de espectadores.

La nueva producción expande el universo de una franquicia que marcó a toda una generación. Magnific

Durante los últimos años, Prime Video apostó fuerte por recuperar franquicias que marcaron a toda una generación. En esa lista aparece ahora "Elle", una serie que expande el universo de una de las comedias más recordadas de principios de los 2000.

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La producción funciona como una precuela de "Legalmente Rubia" y propone un recorrido por la adolescencia de Elle Woods, mucho antes de que iniciara su camino en la facultad de Derecho.

La historia muestra cómo comenzó a forjar la personalidad que más tarde la convertiría en un personaje icónico del cine. Con una mezcla de humor, romance, conflictos escolares y momentos emotivos, la ficción busca conquistar tanto a quienes crecieron con las películas originales como al público que recién descubre el universo.

Con una historia ambientada varios años antes de las películas, la serie apuesta por conquistar tanto a nuevos como a viejos fanáticos. Prime Video De qué trata Elle La serie retrocede varios años respecto de los acontecimientos de Legalmente Rubia para mostrar la vida de Elle Woods durante la secundaria. Allí se la ve enfrentando las experiencias típicas de la adolescencia: amistades, primeros amores, inseguridades y los desafíos propios de una etapa de cambios.

La protagonista todavía está lejos de convertirse en la brillante estudiante de Derecho que conquistó al público en el cine. Sin embargo, ya deja entrever su personalidad optimista, su determinación y su particular manera de resolver los problemas, rasgos que terminarán definiendo su identidad.

La ficción también explora el entorno familiar y escolar de Elle, mostrando cómo distintas situaciones moldean sus decisiones y su forma de ver el mundo. Más allá de los momentos de comedia, la serie incorpora temas como la autoestima, la presión social y la búsqueda de la propia identidad, cuestiones habituales en la adolescencia. Prime Video: tráiler de Elle Prime Video: elenco de Elle Lexi Minetree

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Tom Everett Scott

Chandler Kinney

Jacob Moskovitz

Gabrielle Policano

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