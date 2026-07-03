Llena de acción y giros inesperados: la atrapante película de Prime Video que volvió con su elenco original + Agregar ámbito en









La tercera entrega de una exitosa franquicia apuesta por una nueva aventura con viejos conocidos y caras nuevas para conquistar otra vez al público.

La película apuesta por recuperar el espíritu de las anteriores con una producción de gran escala. Magnific

Las sagas que logran mantenerse vigentes suelen encontrar un equilibrio entre la nostalgia y las historias renovadas. Luego de varios años de espera, la película de Prime Video reunió nuevamente a sus protagonistas más reconocidos y los puso frente a un desafío todavía más ambicioso.

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Ese parece ser el camino elegido por "Los ilusionistas 3", la nueva entrega de una franquicia que supo combinar magia, robos imposibles y grandes efectos visuales. El regreso del elenco original era uno de los pedidos más repetidos por los fanáticos, que ahora volverán a ver juntos a los integrantes de los Cuatro Jinetes.

Regresa con una nueva historia que vuelve a combinar magia, misterio y grandes desafíos. Prime Video Con una historia que mezcla ilusionismo, crimen organizado y espectáculos de alto impacto, la producción busca mantener la identidad que convirtió a las dos películas anteriores en éxitos internacionales. Al mismo tiempo, incorpora nuevos personajes que le aportan otra dinámica a la trama y abren la puerta a futuras historias.

De qué trata Los ilusionistas 3 En esta tercera entrega, los Cuatro Jinetes originales regresan para una nueva misión, aunque esta vez no están solos. Un grupo de jóvenes ilusionistas se suma a la historia luego de llamar la atención por replicar el estilo de los legendarios magos para desenmascarar delincuentes mediante elaborados atracos.

El misterioso grupo conocido como "El Ojo" reúne a ambas generaciones con un objetivo que parece imposible: ejecutar el robo del diamante más grande del mundo, una pieza de valor incalculable que está en manos de Veronika Vanderburg, una poderosa heredera vinculada con una red internacional de lavado de dinero y otras actividades criminales.

A partir de ese momento, la película desarrolla una carrera contrarreloj en la que cada truco esconde un plan mayor. A medida que avanza la misión, los protagonistas deben decidir en quién pueden confiar, ya que las alianzas cambian constantemente y cada movimiento puede esconder un nuevo truco. Prime Video: tráiler de Los ilusionistas 3 Prime Video: elenco de Los ilusionistas 3 Jesse Eisenberg

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