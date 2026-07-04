El catálogo de Prime Video volvió a sumar una producción que llamó la atención de los fanáticos del terror. Con una historia cargada de persecuciones, escenas de suspenso y una amenaza que parece no tener fin, la película rápidamente comenzó a ganar lugar entre las opciones más elegidas por quienes disfrutan de este género.
Una pesadilla sin fin en Prime Video: de qué trata la brutal secuela de terror que se estrenó en la plataforma
La nueva entrega retoma una historia marcada por el peligro constante y apuesta por mantener la tensión hasta el último minuto.
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Se trata de una secuela que retoma los acontecimientos exactamente donde terminó la entrega anterior y apuesta por mantener la tensión durante toda la historia. En lugar de empezar desde cero, continúa el relato sin dar respiro a su protagonista, que deberá enfrentarse una vez más a un peligro constante.
"Los Extraños: Capítulo 2" llegó a la plataforma con la intención de responder algunos de los interrogantes que habían quedado abiertos. Al mismo tiempo, incorpora nuevos escenarios, personajes y situaciones que mantienen el clima de incertidumbre hasta el desenlace.
De qué trata Los Extraños, capitulo 2
La historia retoma los acontecimientos inmediatamente después del final de la primera película. Maya, interpretada por Madelaine Petsch, logra sobrevivir al brutal ataque que terminó con la vida de su prometido y es trasladada a un hospital para recuperarse de las heridas.
Lo que parecía ser un lugar seguro deja de serlo cuando los tres asesinos enmascarados descubren que sigue con vida. Decididos a terminar lo que comenzaron, irrumpen en el hospital y desatan una nueva cacería que obliga a Maya a escapar una vez más.
La persecución no se limita al centro de salud. La protagonista queda atrapada en Venus, un pequeño pueblo que aparenta ser tranquilo, aunque poco a poco revela un costado mucho más oscuro. Allí conoce a distintos habitantes, pero nunca queda claro quién realmente intenta ayudarla y quién esconde otros intereses.
Mientras lucha por sobrevivir, la película incorpora flashbacks que ofrecen pistas sobre el pasado de los asesinos y el origen de la violencia que rodea al pueblo. Sin responder todos los interrogantes, estas escenas amplían el universo de la saga y preparan el terreno para futuras entregas.
Prime Video: tráiler de Los Extraños, capitulo 2
Prime Video: elenco de Los Extraños, capitulo 2
- Madelaine Petsch
- Gabriel Basso
- Rachel Shenton
- Richard Brake
- Brooke Lena Johnson
- Ema Horvath
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