Una pesadilla sin fin en Prime Video: de qué trata la brutal secuela de terror que se estrenó en la plataforma + Agregar ámbito en









La nueva entrega retoma una historia marcada por el peligro constante y apuesta por mantener la tensión hasta el último minuto.

Una nueva producción del género busca captar la atención de quienes disfrutan de las historias cargadas de tensión. Prime Video

El catálogo de Prime Video volvió a sumar una producción que llamó la atención de los fanáticos del terror. Con una historia cargada de persecuciones, escenas de suspenso y una amenaza que parece no tener fin, la película rápidamente comenzó a ganar lugar entre las opciones más elegidas por quienes disfrutan de este género.

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Se trata de una secuela que retoma los acontecimientos exactamente donde terminó la entrega anterior y apuesta por mantener la tensión durante toda la historia. En lugar de empezar desde cero, continúa el relato sin dar respiro a su protagonista, que deberá enfrentarse una vez más a un peligro constante.

"Los Extraños: Capítulo 2" llegó a la plataforma con la intención de responder algunos de los interrogantes que habían quedado abiertos. Al mismo tiempo, incorpora nuevos escenarios, personajes y situaciones que mantienen el clima de incertidumbre hasta el desenlace.

Las películas de terror continúan sumando estrenos que renuevan el interés de los fanáticos del género. Prime Video De qué trata Los Extraños, capitulo 2 La historia retoma los acontecimientos inmediatamente después del final de la primera película. Maya, interpretada por Madelaine Petsch, logra sobrevivir al brutal ataque que terminó con la vida de su prometido y es trasladada a un hospital para recuperarse de las heridas.

Lo que parecía ser un lugar seguro deja de serlo cuando los tres asesinos enmascarados descubren que sigue con vida. Decididos a terminar lo que comenzaron, irrumpen en el hospital y desatan una nueva cacería que obliga a Maya a escapar una vez más.

El catálogo de la plataforma incorporó una propuesta que apuesta por mantener el suspenso de principio a fin. Prime Video La persecución no se limita al centro de salud. La protagonista queda atrapada en Venus, un pequeño pueblo que aparenta ser tranquilo, aunque poco a poco revela un costado mucho más oscuro. Allí conoce a distintos habitantes, pero nunca queda claro quién realmente intenta ayudarla y quién esconde otros intereses. Mientras lucha por sobrevivir, la película incorpora flashbacks que ofrecen pistas sobre el pasado de los asesinos y el origen de la violencia que rodea al pueblo. Sin responder todos los interrogantes, estas escenas amplían el universo de la saga y preparan el terreno para futuras entregas. Prime Video: tráiler de Los Extraños, capitulo 2 Prime Video: elenco de Los Extraños, capitulo 2 Madelaine Petsch

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